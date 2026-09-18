Vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong: Không có nhân viên ứng trực chỗ bung nắp cống

Công ty Việt Úc quản lý hệ thống cống nơi xảy ra sự việc nam sinh mất tích

Liên quan vụ nam sinh bị rơi xuống cống và tử vong tại khu vực phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, theo Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc, hệ thống cống thoát nước nghi là nơi nam sinh rơi xuống do Công ty cổ phần đô thị Việt Úc đảm nhiệm vai trò quản lý.

Xe máy của nam sinh được phát hiện ở miệng cống trên Phố Viên

Trao đổi về sự việc, ông Lê Quang Lực, đại diện Công ty cổ phần đô thị Việt Úc, xác nhận công ty là đơn vị duy trì thoát nước tại khu vực cống nơi xảy ra sự việc. Theo ông Lực, thời điểm tuyến đường xảy ra ngập úng, có thể xuất hiện tình trạng nắp cống bị bung hoặc người dân tự tháo nắp cống để thoát nước.

“Khu vực cống xảy ra sự việc là khu vực giao cắt với một dự án khác đang thi công. Đây là khu vực đường cụt, không có người đi vào. Và thời điểm nam sinh có thể ngã xuống khu vực cống không có nhân viên chứng kiến", ông Lực thừa nhận.

Lực lượng chức năng phong toả miệng cống nơi phát hiện xe máy của nạn nhân gặp nạn.

Vì sao không có người túc trực tại khu vực ngập?

Liên quan trách nhiệm của đơn vị duy trì thoát nước khi để xảy ra ngập úng nhưng không có biển cảnh báo và người túc trực tại khu vực, ông Lực cho biết thời điểm xảy ra sự việc, mưa lớn gây ngập trên diện rộng nên đơn vị phải ưu tiên xử lý những vị trí giao thông chính.

“Thiên tai xảy ra trên diện rộng, chúng tôi tập trung xử lý tại các điểm giao thông chính trước, sau đó mới tới các điểm giao thông nhẹ nhàng hơn”, ông Lực cho biết.

Theo đại diện doanh nghiệp, khu vực xảy ra sự việc là điểm cuối cùng, không liên quan trực tiếp đến giao thông và là đường cụt nên được bố trí xử lý sau các trục đường chính.

Trước đó, khoảng 11h35 ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Đáng chú ý, đây là vị trí thoát nước từ khu vực xảy ra sự việc ra sông Nhuệ.

Khoảng 20 phút trước đó, vào 11h15, các thợ lặn thông báo tìm thấy một mũ bảo hiểm được cho là của nam sinh mất tích trong cống thoát nước, cách khu vực xảy ra sự việc hơn 100m. Theo các thợ lặn, chiếc mũ bảo hiểm nổi trong đường ống cống. Sau khi phát hiện vật dụng này, công tác tìm kiếm được mở rộng về phía khu vực thoát nước ra sông Nhuệ

Khu vực phát hiện thi thể của nam sinh cách vị trí phát hiện xe máy không xa

Như đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, mang biển số 18F5-55xx, nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thời điểm này, khu vực xung quanh đang ngập nước do mưa lớn và khá vắng người.

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe được đăng ký tên ông N.Đ.S., quê Ninh Bình. Ông N.Đ.S. đã qua đời năm 2024. Sau đó, gia đình để con trai là S. sử dụng chiếc xe trong thời gian học tập tại Hà Nội. Từ những thông tin trên, lực lượng chức năng và gia đình nghi ngờ chiếc xe có liên quan đến nam sinh đang mất liên lạc. Tuy nhiên, mối liên hệ cụ thể giữa chiếc xe và việc nam sinh mất liên lạc vẫn đang được xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Ngạc cùng các đơn vị chức năng triển khai tìm kiếm tại khu vực phát hiện chiếc xe. Tối 17/9, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng các thợ lặn chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường.

Đến khoảng 0h ngày 18/9, hai thợ lặn sử dụng bình oxy chuyên nghiệp xuống khu vực cống thoát nước để tìm kiếm nhưng chưa phát hiện nam sinh. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các khu vực liên quan.

Theo người thân, tối 16/9, S. vẫn trò chuyện với mẹ. Sáng 17/9, nam sinh rời nhà để đi học, sau đó gia đình không thể liên lạc. Khi nhận được thông tin về chiếc xe được phát hiện gần cống thoát nước, gia đình nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm. Đại diện Trường Đại học Mỏ - Địa chất xác nhận S. là sinh viên năm nhất của trường. Nhà trường đã cử đại diện phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, tìm kiếm.

Về việc hỗ trợ gia đình nạn nhân, ông Lê Quang Lực cho biết, Công ty cổ phần đô thị Việt Úc sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa, trong đó dự kiến hỗ trợ lo hậu sự cho nạn nhân và tiền thuê thợ lặn trong khả năng của công ty.