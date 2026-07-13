Bắc Ninh xác minh phản ánh thí sinh đạt 9,5 điểm môn Toán tại Lương Tài

Thông tin trên mạng xã hội và những vấn đề cần làm rõ

Những ngày qua, một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến kết quả thi môn Toán của thí sinh N.T.T.N., từng học tại Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trường THPT Lương Tài, nơi đặt điểm thi có thí sinh được nhắc đến trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Theo nội dung được đăng tải, thí sinh N. được cho là có kết quả thi thử môn Toán không cao nhưng đạt 9,5 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ sự chênh lệch này, người đăng bài đặt nghi vấn nữ sinh có thể đã vi phạm quy chế trong quá trình làm bài.

Các bài viết trên mạng xã hội còn đề cập đến khả năng thí sinh sử dụng điện thoại, trao đổi bài với một thí sinh ngồi gần, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của cán bộ coi thi. Một số thông tin liên quan đến quan hệ gia đình của người bị nhắc tên cũng được đưa ra, kéo theo nhiều bình luận trái chiều.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn liên quan đến kết quả thi môn Toán của một thí sinh tại Trường THPT Lương Tài.

Đến thời điểm hiện tại, những nội dung trên mới dừng ở phản ánh từ một tài khoản mạng xã hội và các đoạn tin nhắn được đăng lại. Chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thí sinh có sử dụng thiết bị, trao đổi bài hay nhận được sự hỗ trợ trong phòng thi hay không.

Sự việc vì thế cần được xem xét trên từng nội dung cụ thể, căn cứ vào hồ sơ của điểm thi, bản tường trình của những người liên quan và kết quả xác minh của cơ quan chức năng. Việc chỉ dựa vào sự chênh lệch điểm số để khẳng định có gian lận là chưa đủ cơ sở; ngược lại, kết quả học tập trước đó cũng không thể tự thân bác bỏ mọi nghi vấn.

Trước sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin ngay sau khi các bài đăng xuất hiện, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý và phối hợp cung cấp những tài liệu liên quan.

Theo ông Quý, mọi phản ánh liên quan đến tính nghiêm túc của kỳ thi đều cần được tiếp nhận và kiểm tra. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng chưa có kết luận, không nên từ thông tin trên mạng xã hội để quy kết trách nhiệm đối với học sinh hoặc cán bộ làm nhiệm vụ.

Nhà trường phản hồi về quá trình học tập của thí sinh

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là thông tin thí sinh N. có học lực môn Toán yếu, kết quả thi thử chỉ đạt từ 2 đến 4 điểm nhưng bài thi chính thức đạt 9,5 điểm.

Ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, trao đổi với phóng viên về những thông tin phản ánh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Hoàng Văn Quý cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Tài đã rà soát hồ sơ học tập của nữ sinh. Theo thông tin do nhà trường cung cấp, thí sinh N. có kết quả học tập và rèn luyện tốt; điểm môn Toán trong quá trình học lớp 12 không ở mức yếu như một số nội dung đang lan truyền.

Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: kết quả ở một kỳ thi thử có thể chịu tác động bởi độ khó của đề, phạm vi kiến thức, tâm lý và sự chuẩn bị của học sinh tại từng thời điểm. Do đó, việc điểm thi chính thức cao hơn đáng kể so với một lần thi khảo sát chưa phải căn cứ đủ để xác định bài thi có bất thường.

Dù vậy, ông Quý cũng thừa nhận kết quả học tập chỉ là một trong những dữ liệu để đối chiếu. Việc thí sinh có mang điện thoại vào phòng thi, trao đổi bài hoặc được người khác hỗ trợ hay không phải được làm rõ bằng các tài liệu và diễn biến cụ thể tại phòng thi.

Theo ông Quý, nhà trường đã làm việc với thí sinh N. để nắm bắt sự việc và ổn định tâm lý. Tại buổi làm việc, nữ sinh phủ nhận việc mang điện thoại vào phòng thi, đồng thời khẳng định bài thi do mình tự làm.

Đối với thí sinh còn lại được nhắc đến trong các bài đăng, lãnh đạo nhà trường cho biết em này cũng có kết quả học tập tốt. Những vấn đề liên quan đến vị trí ngồi, mã đề, khả năng quan sát bài làm của nhau, diễn biến trong phòng thi và trách nhiệm của cán bộ coi thi đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Quan điểm của Trường THPT Lương Tài, theo ông Quý, là không bao che nếu phát hiện sai phạm. Cá nhân vi phạm đến đâu phải chịu trách nhiệm đến đó. Song khi chưa có kết luận của các cơ quan chức năng, nhà trường cũng cho rằng cần thận trọng để tránh ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và quyền lợi của học sinh cũng như những người bị nhắc tên.

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc

Liên quan đến những phản ánh trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh.

Theo đại diện Sở, những nội dung có dấu hiệu liên quan đến vi phạm quy chế thi phải được kiểm tra khách quan, dựa trên hồ sơ và tài liệu có thể kiểm chứng. Việc xác minh cần làm rõ từng vấn đề: có hay không việc sử dụng điện thoại; vị trí của các thí sinh trong phòng; khả năng trao đổi bài; quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi cùng các tình tiết liên quan.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan chức năng đã làm việc với nhà trường và một số cá nhân có liên quan. Trong thời gian chưa có kết quả cuối cùng, Sở chưa đưa ra nhận định thí sinh có vi phạm quy chế hay không.

Đại diện Sở cũng lưu ý sự chênh lệch giữa điểm thi thử và điểm thi chính thức chỉ là một dữ liệu cần tham khảo. Dữ liệu này không đủ để chứng minh có gian lận, nhưng cũng không thể thay thế việc kiểm tra những gì đã diễn ra tại phòng thi.

Trước mắt, nhà trường được yêu cầu phối hợp cung cấp hồ sơ theo đề nghị của cơ quan chức năng, đồng thời quan tâm ổn định tâm lý cho các học sinh liên quan. Việc thông tin cá nhân của các em bị công khai trên mạng xã hội, kèm theo những cáo buộc chưa được kiểm chứng, có thể gây ảnh hưởng lớn khi sự việc chưa được làm rõ.

Từ các tài liệu và ý kiến đã được cung cấp, hiện chưa có căn cứ để kết luận thí sinh N. gian lận, cũng chưa đủ cơ sở để khẳng định toàn bộ nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng.

Câu trả lời phải được đặt trên kết quả xác minh từng nội dung cụ thể, thay vì những suy đoán hoặc tranh luận trên không gian mạng.

Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc.