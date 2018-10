Vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt: Phạt công ty cung cấp bánh mì 84 triệu đồng

Trước đó, đơn vị này đã cung cấp 300 suất bánh mì cho một nhà thờ tại quận Tân Phú – TPHCM gây ngộ độc thực phẩm cho 55 người vào ngày 28/10 vừa qua.

Sàn khu cực sản xuất Cty Đồng Tiến xuống cấp - Ảnh: Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Theo đó, công ty Đồng Tiến bị xử phạt do vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể như phòng thay bảo hộ chung với nhà vệ sinh, trong khay chứa bơ dùng để làm bánh có côn trùng; tường, trần và cả nền khu vực sản xuất, kinh doanh bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc; đồng thời, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn vào ngày 19/10/2018.

Khu vực sản xuất không đảm bảo điều kiện vệ sinh - Ảnh: Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Trước đó, cơ sở Đồng Tiến chế biến bánh mì chà bông gà lúc 4h chiều ngày 27/10/2018, sau đó cung cấp cho nhà thờ vào 7h sáng ngày 28/10 để nhà thờ phát cho các thiếu nhi đến tham gia hội thánh.

Khoảng 3 tiếng sau khi ăn, nhiều em có biểu hiện ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, phải nhập cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú.

Thống kê từ bệnh viện này đã tiếp nhận tổng cộng 55 trường hợp ngộ độc, trong đó có 19 trường hợp sốc sau ngộ độc phải chuyển lên tuyến trên điều trị, đặc biệt có 6 trường hợp rất nặng tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã ổn định. Phòng Y tế quận Tân Phú đang chờ kết quả kiểm nghiệm để biết nguyên nhân gây ngộ độc./.

