Vụ nhà máy nghìn tỷ không phép gây chết người: buộc tháo dỡ công trình

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, xử lý vụ việc Nhà máy tinh luyện đường RE thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng nhưng chưa được cấp phép đã tiến hành thi công và xảy tai nạn chết người, chiều nay (26/6), ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, các Sở ngành liên quan đã có báo cáo về vụ việc. Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản chỉ đạo vụ việc này.

Nhà máy nghìn tỷ có thể bị buộc tháo dỡ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Gia Lai, Dự án đầu tư dây truyền sản xuất đường tinh luyện RE tại thị xã An Khê có tổng vốn đầu tư theo phê duyệt là hơn 1.500 tỷ đồng. Tháng 2/2019, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi đã tự ý tổ chức khởi công xây dựng công trình mà chưa được phê duyệt các giấy tờ, thủ tục và cấp phép xây dựng theo quy định. Cụ thể, ngày 4/3/2019, dự án này mới được Bộ TNMT phê duyệt đánh giá tác động môi trường; ngày 13/5/2019 mới được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đến ngày 13/6/2019, chủ đầu tư mới nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của Sở Xây dựng đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.



Trước đó 1 ngày, tức ngày 12/6/2019, tại công trình này xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến anh Phạm Tấn Đức (36 tuổi, trú ở thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đăk Pơ) tử vong khi thi công công trình. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, công trình đã thi công được gần 70% khối lượng thi công phần thô. Việc thi công công trình này đã vi phạm Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014. Đáng chú ý, trong quá trình thi công, UBND xã Thành An, nơi xây dựng công trình đã phát hiện và báo cáo cho UBND thị xã An Khê. Tuy nhiên, UBND thị xã An Khê đã không tổ chức xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Dự án đầu tư dây truyền sản xuất đường tinh luyện RE được Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi ký hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần cơ điện và xây lắp Hùng Vương (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Tổng số lao động tại công trình này là 63 người. Trong đó, anh Phạm Tấn Đức, người bị tử vong khi đang thi công là lao động ký hợp đồng mùa vụ dưới 1 tháng. Anh Đức không được công ty tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi làm việc tại công trình. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này vẫn đang được Đoàn điều tra của tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Thị xã An Khê, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi về hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng. Đồng thời, đình chỉ thi công công trình trong 60 ngày để hoàn tất các thủ tục. Sau thời gian này, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình theo quy định.

Thị xã An Khê cũng đang tiến hành các bước để xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc để công trình nghìn tỷ của Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi thi công không có giấy phép.

Liên quan đến vụ việc công trình nghìn tỷ của Cổ phần đường Quảng Ngãi, chưa được cấp phép đã tiến hành thi công và xảy tai nạn chết người, Thị ủy thị xã An Khê đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai. Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngay trong chiều nay (26/6), UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Lao động- Thương binh- Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Khê và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, xử lý báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 3/7/2019.