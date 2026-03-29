Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh: Tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên

Chủ Nhật, 10:40, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp 3 theo “giao kèo” ở Cà Mau, nhà trường đã tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên để phục vụ xác minh; UBND tỉnh yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan thông tin phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp ba 10 roi theo "giao kèo", lãnh đạo Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, Cà Mau) cho biết, nhà trường đã dừng trực tiếp đứng lớp 2 nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 để chờ công an làm rõ vụ việc.

Hai nữ giáo viên này trước đó đã được yêu cầu làm bản tường trình sự việc và nhà trường đã họp kiểm điểm. Trước mắt, nhà trường tạm thời phân công cho 2 giáo viên phụ trách công tác văn phòng.

Trước đó, em K.V.G.H từng đánh em H.L.N.Y (cùng học lớp 3A1) đã được phụ huynh hoà giải, giáo dục. Khi đó, mẹ của Y. yêu cầu, nếu em H. tiếp tục đánh em Y. thì sẽ phải để cho mẹ Y. đánh 10 roi. Thoả thuận này được bà ngoại H. và chính em H. chấp nhận.

Chiều 25/3, em H. và Y. tiếp tục xảy ra tranh giành chỗ chơi nên xô xát với nhau. Khi tan học, cha của Y. đến đón và được nghe kể lại sự việc yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Sự việc H. bị cha Y. đánh dưới sự chứng kiến của bà ngoại H. và 2 nữ giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao UBND xã Lương Thế Trân chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm các bên theo đúng thẩm quyền, quy định với những trường hợp vi phạm (nếu có).

Nội dung xử lý phải bám theo Luật Trẻ em và các quy định liên quan, đảm bảo an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

VOV.VN - Chỉ trong năm 2025, nhiều vụ bạo lực học đường đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, từ đánh hội đồng, dùng hung khí dẫn đến những cái chết đau lòng. Đáng lo ngại, không ít vụ việc xảy ra ngoài giờ học nhưng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong trường, để lại hệ lụy nặng nề cho gia đình, nhà trường...

VOV.VN - Gần đây, An Giang xảy ra nhiều vụ học sinh xô xát, đánh nhau, kèm quay clip, phát tán lên mạng, làm tăng tổn thương, tác động tiêu cực tâm lý học sinh, gây lo lắng cho phụ huynh và ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

