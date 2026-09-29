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Vụ sập cổng làng ở Hà Tĩnh: Nối tạm bàn tay bé lớp 3 vào cẳng chân

Thứ Ba, 14:55, 29/09/2026
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VOV.VN - Sau khi bị cổng làng đổ sập đè trúng, bàn tay của một học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt rời, cẳng tay dập nát nghiêm trọng. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tưới máu, chờ ghép nối trở lại.

Ngày 29/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhi N.Đ.T., học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh, đang được theo dõi sau ca phẫu thuật nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân nhằm duy trì sự sống cho bàn tay bị đứt rời.

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Các bác sĩ đã nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tưới máu, chờ ghép nối tay trở lại cho nạn nhân. Ảnh: BV.

Hiện sức khỏe cháu cơ bản ổn định, song bị thiếu máu nặng và đang được truyền máu. Bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Huyết học để bảo đảm nguồn máu phục vụ điều trị, đồng thời chuẩn bị phương án huy động người hiến máu khi nguồn cung không đáp ứng đủ.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An ngày 28/9 trong tình trạng bàn tay đứt rời, cẳng tay dập nát nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, nếu nối trực tiếp bàn tay vào cẳng tay trong thời điểm này sẽ không bảo đảm khả năng tưới máu, có nguy cơ dẫn đến hoại tử.

Các bác sĩ quyết định nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tưới máu, chờ phần cẳng tay ổn định trước khi thực hiện bước phẫu thuật tiếp theo.

Đại diện Khoa Chi trên, Bỏng, Chấn thương nhi cho biết, ê-kíp đã lấy một đoạn mạch máu ở chân của bệnh nhi để cung cấp máu nuôi bàn tay. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ.

Đây mới là bước đầu trong quá trình điều trị. Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ đánh giá sức sống của bàn tay trước khi chuyển từ cẳng chân lên nối trở lại cẳng tay. Để phục hồi cánh tay gần như ban đầu, bệnh nhi sẽ phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật phức tạp.

Dự kiến, cháu T. cần được theo dõi từ 5-7 ngày để đánh giá kết quả nuôi dưỡng bàn tay và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo.

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Cổng làng đổ sập khiến bé trai lớp 3 bị thương nặng. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, khoảng gần 14h ngày 28/9, một xe cẩu do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển đi qua khu vực cổng làng tại thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, xe cẩu xảy ra va chạm với cổng làng bằng bê tông cốt thép, khiến công trình đổ sập xuống đường.

Thời điểm này, chị L.T.G. (38 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai là cháu N.Đ.T. đi qua khu vực cổng làng. Cháu T. bị một phần công trình đè trúng, còn người mẹ không bị thương.

Người dân và lực lượng chức năng sau đó dùng phương tiện nâng phần cổng bị đổ sập để đưa cháu T. ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trước khi chuyển ra Nghệ An điều trị.

Theo thông tin ban đầu, xe cẩu liên quan thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã và không được phép lưu thông qua cổng làng. Hiện cơ quan công an phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bá Thăng/VOV.VN
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