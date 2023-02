Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Điện Biên: Sẽ khởi tố với những người có dấu hiệu vi phạm

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 6/2 tại tỉnh Điện Biên khiến 4 người chết và 5 người bị thương, chiều 7/2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Ảng cùng các cơ quan chức năng.

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng Công an huyện Mường Ảng cho biết: Qua điều tra ban đầu, 4 người trong xe ô tô không có nồng độ cồn, ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Ảng đã lấy mẫu máu của 5 thiếu niên bị nạn để giám định nồng độ cồn trong máu, đồng thời xác minh, lấy lời khai từ những người liên quan đến vụ tai nạn. Từ đó để điều tra làm rõ theo Luật Tố tụng hình sự, bởi đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân và các đơn vị có liên quan để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người có dấu hiệu vi phạm.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị Công an huyện Mường Ảng tập trung điều tra về vụ việc để sớm có kết luận. Đối với huyện Mường Ảng và các cơ quan chuyên môn cần tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Tập trung tuyên truyền, vận động giáo dục thanh, thiếu niên chấp hành Luật giao thông, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nồng độ cồn, đua xe trái phép, vấn đề sử dụng phương tiện giao thông theo đúng độ tuổi.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vọng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Trong đó, đặc biệt là các vấn đề về phương án giải phóng mặt bằng, xử lý các khúc đường cong, cua nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong chiều 7/2, đoàn công tác của Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân 5 triệu đồng/trường hợp. Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân 4 triệu đồng/người; UBND huyện Mường Ảng hỗ trợ 18 triệu đồng/trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/trường hợp bị thương./.