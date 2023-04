Vụ tai nạn ở Phú Yên: Xe mất phanh, tài xế đâm vào vách núi để cứu người

Ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm 9 người thương vong. Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, khi xe tải mất phanh với tốc độ 57km/h trong lúc tải trọng trên xe rất nặng nên tốc độ lao dốc mức cao. Đây là cũng là cung đường cua, dốc liên tục, dễ xảy ra tai nạn.

Ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia kiểm tra hiện trường

Làm việc với Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên, ông Phạm Việt Công đề nghị tỉnh Phú Yên triển khai lắp đặt biển báo, cảnh báo, xây gờ giảm tốc. Ngoài ra, cần bổ sung vị trí này vào điểm đen tai nạn giao thông để có những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông lâu dài cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị:

“Theo quy định rà soát và đưa vào điểm đen tai nạn giao thông. Trước đây, gần đây đã có thì cũng đã có kiến nghị giải pháp toàn tuyến. Qua cả đoạn này phải có giải pháp để đảm bảo an toàn.”

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến thăm, động viên và hỗ trợ nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nạn nhân Nguyễn Long Giang điều trị tại bệnh viện đa khoa Phú Yên

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, 3/5 bệnh nhân điều trị tại đây, sức khỏe hồi phục và xin được chuyển về Bệnh viện gần nhà tiện cho việc chăm sóc. Hiện sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đã hồi phục, tiến triển tốt.

Ông Nguyễn Long Giang, 35 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, phụ xe tải là một trong 9 nạn nhân còn sống sót trong vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút chiếc xe tải chở dưa hấu bị mất phanh.

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm tặng quà nạn nhân bị thương

Theo anh Giang, trước khi xe tải lao vào vách núi thì xe đã mất phanh, tài xế cố gắng đưa phương tiện chạy qua 2 khúc cua, tìm đường cứu hộ để cứu người nhưng trên tuyến đường này không có đường lánh nạn. Đến khúc cua dốc Súc tại km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tài xế thấy một bên là vực thẳm, một bên là núi nên nói với mọi người trên xe là quyết định đâm vào vách núi mới hy vọng cứu được mọi người trên xe.

“Lúc này, tất cả mọi người trên xe hoảng loạn, la hét. Giá như có tuyến đường cứu hộ trên cung đường này thì có thể mọi người đã sống sót”, anh Nguyễn Long Giang kể./.