Vụ tiểu thương bị xịt nước chảy máu mắt ở Phú Thọ: Nạn nhân vẫn đau nhức, hoảng loạn

Liên quan vụ tiểu thương bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt tại khu vực chợ Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, sáng 23/6, người thân nạn nhân cho biết bà Nguyễn Thị Q. (SN 1963) vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị sau khi bị chấn thương vùng mắt.

Bà Q. đã được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: Cắt tư clip.

Trao đổi với báo chí, anh L., con trai bà Q., cho biết mẹ anh vẫn còn đau nhức, mắt sưng nề và chưa hết hoảng loạn sau sự việc xảy ra vào sáng 22/6.

"Đêm qua mẹ tôi ngủ chập chờn, tinh thần còn sốc. Vùng mắt vẫn đau nhức, sưng tấy và chảy nước mắt. Gia đình đang chờ các bác sĩ tiếp tục thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe", anh L. chia sẻ.

Theo anh L., thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang làm công nhân xây dựng gần nhà. Sau khi nhận được tin báo, anh lập tức có mặt tại hiện trường và đưa mẹ đi cấp cứu.

"Tôi không nắm rõ toàn bộ diễn biến trước đó, chỉ thấy lúc đến nơi máu chảy từ vùng mắt của mẹ nên ưu tiên đưa bà đến bệnh viện càng sớm càng tốt", anh nói.

Gia đình cho biết sau khi sự việc xảy ra, người thân của chủ quầy hải sản đã đến bệnh viện thăm hỏi. Tuy nhiên, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu vẫn là việc điều trị và phục hồi sức khỏe cho bà Q.

Hiện trường vụ xịt nước vào người bán rau ở chợ Xuân Hòa. Ảnh: Cắt tư clip.

Được biết, bà Q. có ba người con. Hằng ngày, bà thường thu hoạch rau tại vườn rồi mang ra khu vực chợ bán để kiếm thêm thu nhập.

Theo chị D., một người dân sinh sống tại phường Xuân Hòa và chứng kiến sự việc, bà Q. thường mang rau đến bán tại khu vực chợ vào buổi sáng. Sáng 22/6, bà ngồi bán rau ở khu vực đối diện một cửa hàng hải sản. Đây là vị trí trước đây vẫn có nhiều người họp chợ, buôn bán nhỏ lẻ.

Theo lời nhân chứng, giữa người bán rau và chủ cửa hàng hải sản đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vị trí bán hàng. Sau đó, chủ cửa hàng sử dụng máy xịt nước thường dùng để rửa hải sản và xịt về phía người bán rau.

"Dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào thì việc dùng vòi xịt áp lực cao xịt thẳng vào mặt người khác là rất nguy hiểm. Nhìn nạn nhân bị thương, ai chứng kiến cũng lo sợ", chị D. chia sẻ.

Bệnh nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn

Trao đổi với VOV.VN sáng 23/6, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đụng dập nhãn cầu. Sau khi được thăm khám, xử trí và điều trị ban đầu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện và được chuyển về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi.

Sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Tạ Văn Sứng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Mắt Trung ương về cơ sở trong ngày 22/6 sau khi đã được xử lý các tổn thương vùng mắt.

"Bệnh nhân không có chỉ định can thiệp chuyên sâu tại tuyến trên nên được chuyển về tuyến cơ sở để tiếp tục theo dõi và chăm sóc", bác sĩ Sứng cho biết.

Theo đánh giá của các bác sĩ, hiện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân như mạch, huyết áp ổn định, tinh thần bình thường. Tuy nhiên, vùng mắt hai bên vẫn còn sưng nề và bầm tím do chấn thương.

Vết rách ở mi mắt trên đã được khâu và xử lý tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Các vết thương hiện không còn chảy máu, những vùng xây xát đã khô và đang có dấu hiệu hồi phục tích cực. Theo dự kiến, thời gian điều trị nội trú của bệnh nhân sẽ kéo dài khoảng một tuần.

"Bệnh nhân đang đáp ứng tốt với quá trình điều trị. Việc sưng nề vùng mắt ở giai đoạn này là diễn biến bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và chăm sóc để bảo đảm quá trình hồi phục tốt nhất", bác sĩ Sứng thông tin.

Trước đó, sáng 22/6, tại khu vực chợ Xuân Hòa, bà Nguyễn Thị Q. và chủ một quầy hải sản xảy ra mâu thuẫn được cho là liên quan đến vị trí bán hàng. Trong quá trình xô xát, bà Q. bị xịt nước áp lực cao vào vùng mặt và mắt, phải nhập viện cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.