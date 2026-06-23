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Vụ tiểu thương bị xịt nước chảy máu mắt: Cơ quan chức năng Phú Thọ vào cuộc

Thứ Ba, 08:23, 23/06/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đang khẩn trương xác minh vụ việc một cụ bà bán rau bị chủ quán hải sản dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt trực diện vào người dẫn đến bị thương ở vùng mắt. Vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Xuân Hòa sáng 22/6 và đang gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 22/6, đại diện UBND phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết địa phương đã nắm bắt thông tin liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại khu vực chợ Xuân Hòa vào sáng cùng ngày. Hiện Công an phường cùng Ban quản lý chợ đang tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

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Hình ảnh thời điểm xảy ra xô xát và vết thương trên mắt bà Q sau đó.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi giữa một cụ bà bán rau và một người phụ nữ kinh doanh hải sản tại chợ. Theo phản ánh của những người dân chứng kiến, cụ bà ngồi bán rau trên vỉa hè, đối diện cửa hàng hải sản của người phụ nữ.

Do không đồng ý để cụ bà bán hàng tại khu vực này nên giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong đoạn video được ghi lại, người phụ nữ đã sử dụng vòi xịt nước áp lực cao xịt trực diện vào cụ bà. Tia nước mạnh trúng vùng mặt khiến nạn nhân bị thương và chảy máu ở mắt.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi sử dụng vòi cao áp để giải quyết mâu thuẫn, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo ban đầu, vụ xô xát xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 22/6 tại khu vực Quán Hải sản Phương Thúy, thuộc chợ Đồng Xuân - Xuân Hòa.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.Q. (sinh năm 1963, trú tại Hà Nội), bán rau trước một cửa hàng thuốc đối diện quán hải sản. Trong khi đó, phía liên quan gồm bà N.T.T. (sinh năm 1983) và mẹ là bà N.T.T. (sinh năm 1959), chủ quán hải sản Phương Thúy.

vu tieu thuong bi xit nuoc chay mau mat co quan chuc nang phu tho vao cuoc hinh anh 2
Theo chia sẻ từ gia đình, hiện tinh thần của mẹ em vẫn còn hoảng loạn, sức khỏe suy giảm sau sự việc xảy ra. Vùng mắt bị tổn thương và đã được khâu 5 mũi, hiện vẫn chưa thể mở mắt bình thường.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định xuất phát từ tranh chấp vị trí bán hàng giữa các bên.

Hậu quả, bà Q. bị tổn thương ở cả hai mắt, vùng mắt sưng nề, mắt trái rỉ máu, đồng thời bị thương ở tay phải. Theo thông tin ban đầu, các thương tích được cho là xảy ra trong quá trình bị xịt nước bằng vòi áp lực cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Xuân Hòa đã chỉ đạo lực lượng công an có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, làm việc với các bên liên quan và hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, anh Long, con trai bà Q., cho biết mẹ anh bị tổn thương vùng mắt do áp lực mạnh từ tia nước và đã phải khâu mí mắt. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu chuyên sâu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với thị lực.

Theo gia đình, sau vụ việc bà Q. vẫn còn hoảng loạn về tinh thần, sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể. Vùng mắt bị tổn thương đã được khâu 5 mũi và hiện chưa thể mở mắt bình thường.

Gia đình nạn nhân mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn tất quá trình xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người bị hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Phi Long-Đúc Đông/VOV.VN
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