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Vụ tiểu thương bị xịt nước chảy máu mắt ở Phú Thọ: Diễn biến sức khỏe ra sao?

Thứ Ba, 11:46, 23/06/2026
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VOV.VN - Sau chấn thương vùng mắt, sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt. Hiện vùng mắt vẫn còn sưng nề, bầm tím nhưng các chỉ số mạch, huyết áp và tinh thần đều ổn định, bệnh nhân hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Như VOV đã đưa tin, ngày 22/6, đại diện UBND phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết địa phương đã nắm bắt thông tin liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại khu vực chợ Xuân Hòa vào sáng cùng ngày. Hiện Công an phường cùng Ban quản lý chợ đang tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

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Hình ảnh thời điểm xảy ra xô xát và vết thương trên mắt bà Q. sau đó.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi giữa một cụ bà bán rau và một người phụ nữ kinh doanh hải sản tại chợ. Theo phản ánh của những người dân chứng kiến, cụ bà ngồi bán rau trên vỉa hè, đối diện cửa hàng hải sản của người phụ nữ.

Do không đồng ý để cụ bà bán hàng tại khu vực này nên giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong đoạn video được ghi lại, người phụ nữ đã sử dụng vòi xịt nước áp lực cao xịt trực diện vào cụ bà. Tia nước mạnh trúng vùng mặt khiến nạn nhân bị thương và chảy máu ở mắt.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi sử dụng vòi cao áp để giải quyết mâu thuẫn, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.Q. (sinh năm 1963, trú tại Hà Nội), bán rau trước một cửa hàng thuốc đối diện quán hải sản. Trong khi đó, phía liên quan gồm bà N.T.T. (sinh năm 1983) và mẹ là bà N.T.T. (sinh năm 1959), chủ quán hải sản Phương Thúy.

Hậu quả, bà Q. bị tổn thương ở cả hai mắt, vùng mắt sưng nề, mắt trái rỉ máu, đồng thời bị thương ở tay phải. Theo thông tin ban đầu, các thương tích được cho là xảy ra trong quá trình bị xịt nước bằng vòi áp lực cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Xuân Hòa đã chỉ đạo lực lượng công an có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, làm việc với các bên liên quan và hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu.

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Sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Trao đổi với phóng viên sáng 23/6, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đụng dập nhãn cầu. Sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Hiện bệnh nhân được hẹn tái khám, và chuyển về tuyến cơ sở, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Liên quan đến quá trình điều trị sau đó, bác sĩ CKII Tạ Văn Sứng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết bệnh nhân đã được Bệnh viện Mắt Trung ương chuyển về điều trị tại cơ sở y tế địa phương trong ngày 22/6. Theo bác sĩ Sứng, do tình trạng thương tích không cần can thiệp chuyên sâu ở tuyến trên nên các bác sĩ đã chỉ định chuyển tuyến để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Theo bác sĩ Sứng, bệnh nhân tự đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, xử trí các tổn thương và xử lý vết thương vùng mắt trước khi giới thiệu bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số mạch, huyết áp và tinh thần đều bình thường. Tuy nhiên, vùng mắt hai bên vẫn còn sưng nề và bầm tím. Vết rách mi mắt trên đã được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khâu và xử lý. Các vết thương hiện không còn chảy máu, những vùng xây xát đã khô ráo. Dù mắt vẫn còn sưng nề, bầm tím nhưng tình trạng bệnh nhân đang tiến triển theo hướng tích cực.

"Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và sức khỏe có dấu hiệu cải thiện từng ngày. Vùng mắt vẫn còn sưng nề, đây là diễn biến bình thường do mới bước sang ngày điều trị thứ hai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc sát sao cho bệnh nhân", bác sĩ Sứng cho biết.

Theo bác sĩ Sứng, thời gian điều trị nội trú dự kiến khoảng một tuần. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Mắt Trung ương về Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn từ ngày 22/6 và hiện đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện.

Hà Thương/VOV.VN
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