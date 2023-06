Vụ trụ sở xã tại Đắk Lắk bị tấn công: Cuộc sống ở Cư Kuin đã bình yên trở lại

Rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng trang bị súng, dao đã tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, làm một số cán bộ Công an xã, cán bộ xã hy sinh, bị thương khiến người dân huyện bàng hoàng, bất an.

Người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật sau sự việc nhóm đối tượng dùng súng, dao tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Đến nay, trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng, cùng với nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, bình yên đã trở lại ở huyện Cư Kuin.

Trở lại Ea Ktur ba ngày sau khi xảy ra sự việc, người dân xã đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Dọc tuyến đường nối trung tâm xã về các thôn, buôn, cuộc sống đã trở lại bình thường. Hàng quán đã mở, các hoạt động lưu thông hàng hóa đã trở lại.

Bà con đã yên tâm trở lại nương rẫy sản xuất. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ. Chính điều này đã mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Ngô Văn Hồng (thôn 22, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) tất bật cải tạo đất để chuẩn bị trồng cà phê.

Những phần việc này, gia đình ông dự định thực hiện từ vài hôm trước nhưng phải dừng lại do toàn bộ diện tích nương rẫy của gia đình đều nằm trong địa phận xã Ea Ktur.

Sau sự việc nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, gia đình ông đành gác lại việc lên nương rẫy bởi lo sợ.

Thế nhưng khi chứng kiến những nỗ lực của các lực lượng chức năng và cùng với công tác tuyên truyền, trấn an lòng dân của chính quyền địa phương, ông đã an tâm trở lại nương rẫy.

Hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân nơi đây đã trở lại bình thường sau sự việc nhóm đối tượng dùng súng, dao tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Quang Thái/ TTXVN)

"Sau hành động rất tàn bạo của nhóm đối tượng vào tối 11/6, người dân rất hoang mang, lo sợ. Song đến nay thấy lực lượng chức năng truy quét gắt gao, chính quyền địa phương tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về sự việc trên loa truyền thanh nên bản thân tôi cũng như người dân trong thôn, buôn đã an tâm hơn. Với tình hình như hiện tại, chúng tôi sớm ổn định lại tâm lý và trở lại cuộc sống bình thường," ông Hồng chia sẻ.

Cũng mở lại cửa hàng để kinh doanh hàng nông sản, xay xát lúa cho người dân sau hai ngày đóng kín cửa để bảo vệ gia đình, chị Nguyễn Thị Anh, xã Ea Ktur vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cửa hàng chị nằm trên trục đường chính, cách trụ sở xã Ea Ktur chừng 1km. Trong buổi sáng ngày 11/6, khi nắm được thông tin về vụ việc, gia đình chị lo sợ nên không dám mở cửa hoạt động.

Đến nay, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng biết được tình hình đã được lực lượng chức năng kiểm soát an toàn nên gia đình chị Anh mở cửa mua bán trở lại.

Chị Nguyễn Thị Anh cho biết sau sự việc xảy ra, nhờ chính quyền, các lực lượng chức năng về bảo vệ cho buôn làng nên bản thân gia đình chị và người dân xung quanh cũng yên tâm mở cửa buôn bán, sản xuất kinh doanh, đi làm nương rẫy.

Đặc biệt, khi lực lượng chức năng truy quét được một số đối tượng, người dân cũng đỡ hoang mang, càng thêm vững niềm tin.

Hành động tàn bạo của nhóm đối tượng tấn công bằng súng, dao vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã khiến lòng dân ở huyện Cư Kuin căm phẫn. Như trong lòng 1.115 giáo dân theo đạo Tin lành ở điểm sinh hoạt buôn Kniết vì đã mất đi những người cán bộ xã "vì dân, do dân".

Mục sư Ae Smit (còn gọi là Y Djan Eban, 73 tuổi, trú buôn Kniết, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) phẫn nộ: "Tôi thấy đây là một hành động rất tàn bạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nên nhiều đồng bào ở đây rất sợ hãi".

Để các thôn, buôn tại hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) sớm trở lại bình yên, ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền huyện, xã đã túc trực ngày đêm, nỗ lực truy quét, bắt giữ các đối tượng gây rối.

Bên cạnh đó, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, trấn an dư luận nhân dân, chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ việc, bình yên đã lại về trên các thôn, buôn của hai xã.

Ông Nguyễn Kim May, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tại, đời sống và tâm lý của người dân trên địa bàn 19 thôn, buôn đã yên tâm và trở lại hoạt động bình thường từ ngày 12/6.

Để đảm bảo cho người dân ổn định tâm lý, sản xuất, kinh doanh sau khi sự cố xảy ra, xã đã tuyên truyền, thông báo đến hệ thống chính trị các thôn, buôn và nhân dân về sự vào cuộc cơ quan chức năng điều tra, làm chủ mọi tình huống; trấn an nhân dân không hoang mang, dao động và đã khuyến cáo người dân khi không cần thiết thì không ra ngoài vào ban đêm hoặc là sáng sớm; nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, kêu gọi người dân khi có dấu hiệu bất thường tại cơ sở thì báo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý kịp thời.

Bên cạnh sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, các điểm sinh hoạt tôn giáo cũng tích cực tuyên truyền nhằm ổn định tâm lí người dân, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Mục sư Ae Smit cho biết thêm: " Thời gian tới, tại các đợt sinh hoạt tôn giáo, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền cho bà con phải cố gắng sinh hoạt tôn giáo, làm sao tốt đời đẹp đạo và yêu nước. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó; chấp hành đúng chỉ thị, chủ trương, chính sách của các cấp chính quyền địa phương".

Đến 17h45 phút ngày 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin, trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45 đối tượng.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy quét, bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể khẳng định chính sự quyết liệt truy quét, đấu tranh bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, chỉ trong một thời gian ngắn, bình yên đã trở lại trên các thôn, buôn của xã Ea Tiêu, xã Ea Ktur.

Cũng chính từ niềm tin ấy đã giúp nhân dân chung tay cùng lực lượng chức năng vây bắt tội phạm, trở thành hậu phương vững chắc khi đưa những hộp cơm nghĩa tình đến lực lượng bảo vệ chốt chặn hoặc chung tay sẻ chia, quyên góp, hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sỹ, người dân bị nạn trong vụ việc./.