Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Sức khỏe 2 cán bộ công an xã Ea Ktur đã ổn định

Theo đó, hai cán bộ là Thượng úy Đàm Đình Bốp (sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Lê Kiên Cường (sinh năm 1988, cán bộ Công an xã Ea Ktur) bị thương trong vụ dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) vào ngày 11/6.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm hỏi, động viên hai cán bộ Công an xã Ea Ktur bị thương trong vụ nhóm người chưa xác định danh đầy đủ tính dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Đại úy Lê Kiên Cường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trụ sở Công an xã Ea Ktur có 4 đồng chí trực. Khoảng 1 giờ ngày 11/6, nhóm đối tượng đã dùng súng tấn công và đốt trụ sở khiến 2 đồng chí hy sinh, còn anh và Thượng úy Đàm Đình Bốp bị thương. Đại úy Lê Kiên Cường bàng hoàng, đau xót trước việc hai đồng đội hy sinh.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (vợ Thượng úy Đàm Đình Bốp) cho biết, hiện anh Bốp đã tỉnh táo, nói chuyện được. Sau sự việc, gia đình mong cơ quan chức năng sớm truy bắt được các đối tượng có liên quan, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Theo một bác sĩ Khoa Ngoại-Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các nạn nhân. Ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, sức khỏe của hai cán bộ Công an đã hồi phục, diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo. Các anh đã ngồi dậy, đứng lên và đi lại được.

Sáng 12/6, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên các nạn nhân. Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 cán bộ, chiến sỹ Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ; động viên hai cán bộ Công an xã Ea Ktur bị thương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký Quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng/đồng chí đối với hai cán bộ Công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã thăm, viếng và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương, người dân tử vong.

Trước đó, Bộ Công an cho biết, sáng sớm 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã), làm chết và bị thương một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã, người dân. Theo Bộ Công an, tính đến 9 giờ ngày 13/6, lực lượng Công an đã bắt giữ 39 đối tượng liên quan./.