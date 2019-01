Vụ vận chuyển ma túy đá ở Quảng Bình: Truy nã Hạng A Chinh

Liên quan đến vụ vận chuyển ma túy đá ở tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh này vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hạng A Chinh (23 tuổi, trú tại xã Đắk Hà, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) về tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó "Khi biết thông tin gì về bị can Hạng A Chinh, người dân sớm thông báo đến cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất. Người dân cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc tới trụ sở UBND. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Công an tỉnh Quảng Bình có địa chỉ tại số 10, đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoặc theo số điện thoại liên hệ 0975.919.241".

Chiếc xe chở ma túy và đối tượng Hạng A Chinh.

Như VOV.VN đã đưa tin, vào trưa ngày 12/10, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Sỏi, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy thì phát hiện chiếc xe bán tải mang biển số 86C - 091.02 vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, hai đối tượng là Hạng A Chinh (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) và Xẹng Vàng (32 tuổi, trú bản Phôn Xạ Ạt, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) đòi đưa tiền để hối lộ lực lượng Cảnh sát giao thông.

Lực lượng chức năng kiên quyết thực thi nhiệm vụ, hai đối tượng lợi dụng lúc sơ hở đã nhanh chân chạy trốn. Kiểm tra phần sau thùng xe, Cảnh sát tìm thấy nhiều bao tải bịt kín, trong đó chứa số lượng lớn ma túy đá, nặng 308kg.

Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc, từ công an viên, xã đội, dân quân địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn phối hợp lùng bắt hai đối tượng. Đến trưa ngày 13/10/2018, nghi phạm Xẹng Vàng đã bị Cảnh sát bắt giữ khi đang vào một nhà dân ở thôn Tân Truyền (xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy) xin nước uống. Tại cơ quan điều tra, Xẹng Vàng khai đã thuê Hạng A Chinh lái xe chở hắn và số ma túy đá từ tỉnh Hà Tĩnh vào Đà Nẵng với giá 10.000 USD. Trước đó, đối tượng từ Lào đi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó bay ngược ra lại Hà Tĩnh để nhận hàng. Xẹng Vàng đã mua số ma túy đá với giá trên 100 tỷ đồng./.

