Vụ xe container tông hàng chục xe máy: Nhiều nạn nhân đang nguy kịch

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An khi một tài xế điều khiển chiếc xe container mất lái tông thẳng vào hàng chục xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến ít nhất 4 người tử vong, chiều tối nay (2/1), nhiều nạn nhân bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu.

Tính đến 20h tối nay, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 11 nạn nhân đều bị đa chấn thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Bác sĩ Từ Quốc Tài, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 5 nạn nhân đầu tiên đã chuyển từ Bệnh viện đa khoa Long An được hồi sức cấp cứu nhanh chóng, có những bệnh nhân đã được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình. Các nạn nhân gồm Trần Ngọc T. 25 tuổi bị chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải; bệnh nhân Lê Trọng N., 20 tuổi bị chấn thương sọ não, bàn phân trái, đùi phải; bệnh nhân Đinh Quốc D. sinh năm 1990 bị chấn thương cột sống cổ, bàn chân trái.

Một bệnh nhân nữ tên Hà Mỹ X. sinh năm 1996 bị chấn thương sọ não, gãy cẳng chân phải. Trong 5 bệnh nhân này có nữ bệnh nhân Trần Thị Cẩm T. 26 tuổi bị thương nặng nhất, bị choáng đa chấn thương gãy xương đùi, chấn thương cẳng chân, tụt huyết áp phải hồi sức ngay tại khoa.

Cũng theo bác sĩ Tài, các bệnh nhân còn lại đang lơ mơ, đa chấn thương do bị va chạm mạnh, nên cần phải tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng, kiểm tra mới đánh giá được tình hình. Các bệnh nhân khác vừa được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên cũng đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực chăm sóc, hồi sức và nhận định tình trạng chấn thương để xử lý.

Là người chứng kiến vụ tai nạn và là người trực tiếp chở các nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Trần Quốc Lợi ngụ tại huyện Bến Lức, Long An cho biết: khoảng 15h30, khi đang ngồi uống cafe gần nơi xảy ra tai nạn, bỗng nhiên nghe tiếng rầm thì anh Lợi chạy ra, thấy hiện trường ngổn ngang xe và người bị đâm. Anh vội vàng gửi xe máy tại quán cà phê, chạy ra chặn xe ba gác đưa 5 người vào bệnh viện đa khoa Long An. Bệnh viện đa khoa Long An sơ cứu và chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ rẫy.

Anh Lợi cho biết, lúc đó các nạn nhân không có người thân nên anh đi theo cùng xe cấp cứu lên Bệnh viện Chợ Rẫy, giữ tài sản, điện thoại, ví tiền, dây chuyền... cho các nạn nhân, đợi đến khi người nhà các nạn nhân đến, anh bàn giao lại đầy đủ rồi mới xin đi nhờ xe quay trở về Bến Lức.

Như VOV đã đưa tin, chiều nay (2/1), tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một xe đầu kéo tông hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm nhiều người chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe này chạy hơn 20m thì mới dừng lại./.

