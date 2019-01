Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút container 'nuốt' hàng chục người

Tối 2/1, Công an huyện Bến Lức vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số người may mắn thoát nạn đã phải ngồi tại chỗ để lấy lại tinh thần vì quá run sợ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Anh Nguyễn Văn Thăng (35 tuổi, ngụ ở Long An) cho biết khoảng 15h30 ngày 2/1, anh chạy xe từ TP Tân An về nhà ở huyện Bến Lức.

Khi đến ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức) anh và mọi người đang dừng đèn đỏ thì xe container từ phía sau chạy với tốc độ cao lao lên, lùa hàng chục người và phương tiện xuống gầm, nhiều phương tiện khác văng ra 2 bên.

“Lúc xe này từ phía sau lao lên không ai biết được để tránh nên bị xe container cuốn xuống gầm, đâm văng la liệt khắp nơi. Nhiều người bị thương, có người bị cán qua. Tôi và nhiều người khác may mắn dừng đèn đỏ sát vỉa hè nên thoát chết”, anh Thăng bàng hoàng kể lại.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Theo anh Thăng, sau khi đâm vào dòng người này, xe container không thắng tại chỗ mà còn chạy đi hơn 100 m mới chịu dừng lại.

Là người chứng kiến vụ việc, ông Tuấn (nhà sát hiện trường) cho biết: "Lúc đó, tôi thấy xe container lao rất nhanh, nhiều người bị cuốn xuống gầm, biến dạng cả người lẫn xe. Phát hiện sự việc nhiều người kêu la ầm ĩ thì xe container vẫn chạy hơn 100m mới dừng lại".

Rất đông người dân theo dõi gây kẹt xe.

“Tôi thấy xe container có ý định bỏ chạy và kéo lê nhiều xe máy. Chạy được một đoạn dài thì có người đã chặn xe này lại. Lúc này tài xế container đã nhảy xuống xe bỏ trốn”, ông Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn có nhiều người chết và hàng chục người bị thương. "Lúc đó quá hoảng loạn, tôi không biết bao nhiêu nạn nhân nữa", ông Tuấn nói.

Sau khi xảy ra sự việc người dân và cơ quan chức năng đã hỗ trợ nạn nhân đưa đi cấp cứu./.

