Vụ xe tải lao vào chợ ở Đắk Nông: Các tài xế không vi phạm nồng độ cồn

Xe mất thắng, các tài xế đều không ma túy, không nồng độ cồn

Theo thông tin tại buổi họp báo, vào khoảng 6h30p ngày 13/6, tại km1818+200 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xe tải mang BKS 69C-051.59 do tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, trú Cà Mau) điều khiển theo hướng Đắk Nông- Đắk Lắk, đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS 51D-498.44, rồi tiếp tục tông vào xe tải 47C-125.70 của HTX Mạnh Cường (Đắk Lắk) khiến chiếc xe mất lái, lùa 9 xe mô tô, khiến 3 người chết tại chỗ.

Ông Khuất Việt Hùng cùng các sở ban ngành đến thăm chia buồn với các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.



Sau đó, xe 69C-051.59 tiếp tục tông vào lề đường và lùa 4 chiếc xe mô tô rồi chạy tiếp khoảng 1km rồi lật vào đồi cao su.

Theo Công an huyện Đắk Mil, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Nông tới hiện trường, đồng thời lấy lời khai của cả 4 tài xế xe tải.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Ngô Văn Bền cho biết, khi đến đoạn đường trên, tài xế điều khiển xe với vận tốc khoảng 50km/h. Tuy nhiên, tài xế có đạp thắng thì phát hiện thắng không có tác dụng nên đã cho xe của mình dìu vào chiếc xe container phía trước song không có hiệu quả. Chiếc xe của tài xế Bền tiếp tục đi và va chạm với hai chiếc xe còn lại gây ra hậu quả nghiêm trọng trên. Các tài xế đều âm tính với chất ma túy và không vi phạm nồng độ cồn. Riêng chiếc xe của tài xế Bền mang BKS 69C-051.59 vẫn trong thời hạn đăng kiểm và không vi phạm tải trọng cho phép.

Phê bình Huyện Đăk Mil vì để họp chợ tự phát ở lề đường

Tại cuộc họp, ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo huyện Đắk Mil và xã Đắk R’La cần nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lề đường, đặc biệt là tại hiện trường vụ tai nạn hôm nay. Đồng thời lắp đặt các biển báo, camera giám sát tại các khu vực thường xuyên, có nguy cơ xảy ra vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi họp báo.

“Vụ tai nạn này hết sức nghiêm trọng nên đề nghị công an huyện chuyển hồ sơ lên công an tỉnh để điều tra sâu hơn. Tai nạn giao thông rất dễ xảy ra ở những khu dân cư họp chợ ven đường, rất nguy hiểm, UBND tỉnh phê bình huyện Đắk Mil và xã Đắk Lao để dân lấn chiếm lòng lề đường họp chợ"- ông Trương Thanh Tùng cho biết.

Tại cuộc họp báo, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chia sẻ mất mát đối với các nạn nhân và chính quyền địa phương đồng thời đánh giá cao công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả của tỉnh Đắk Nông. Đây là vụ tai nạn khá phức tạp, nghiêm trọng nên ông Hùng đề nghị, tỉnh Đắk Nông tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

"Tôi rất đồng tình với ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, vụ việc có số người chết lớn và rất phức tạp, liên quan đến nhiều phương tiện, nhiều người, chính vì vậy nên để công an tỉnh xử lý vụ việc. Quá trình nắm thông tin của công an huyện cũng rất đầy đủ chi tiết để đảm bảo chúng ta có kết quả điều tra tốt nhất. Về việc này, Thủ tướng cũng đã giao cho Bộ Xây dựng làm một cuộc kiểm tra toàn quốc về tình hình lấn chiếm quy hoạch quản lý xây dựng và các hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông”- ông Khuất Việt Hùng cho biết./.