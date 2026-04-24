中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình

Thứ Sáu, 11:48, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/4, tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Quán cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Nguyễn Văn Quán (60 tuổi, quê xã Bình Tân Phú, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền viên tàu cá QNg 95041 TS. Trước đó, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, ông Quán xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe và được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa.

vung 4 hai quan ban giao ngu dan duoc cuu chua tai dao song tu tay cho gia dinh hinh anh 1
Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình 

Trước đó, theo các ngư dân đi cùng tàu, ngày 5/4, khi tàu đang đánh bắt hải sản cách phía Bắc đảo Đá Thị (quần đảo Trường Sa) khoảng 4 hải lý, ông Quán đang ăn cơm thì đột ngột bị yếu người, đi lại khó khăn, buồn nôn, nôn thức ăn, tiểu tiện không tự chủ, đau mỏi vùng cổ vai trái; bên trái yếu hơn bên phải. Các triệu chứng sau đó tăng dần. Đến ngày 9/4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh xá đảo Song Tử Tây để có điều kiện theo dõi, điều trị tốt hơn.

vung 4 hai quan ban giao ngu dan duoc cuu chua tai dao song tu tay cho gia dinh hinh anh 2
Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình 

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân cần theo dõi đột quỵ não cấp, tổn thương dưới vỏ bán cầu não phải, nghi nhồi máu não. Quân y trên đảo đã khẩn trương triển khai các biện pháp sơ cứu, cấp cứu, điều trị ban đầu, giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe, đồng thời đề nghị cấp trên đưa bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

vung 4 hai quan ban giao ngu dan duoc cuu chua tai dao song tu tay cho gia dinh hinh anh 3
Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình 

Tàu KT705 đã tiếp nhận và cơ động đón bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây cập cảng căn cứ Cam Ranh an toàn lúc 8h ngày 24/4. Sau khi vào đất liền, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao ông Nguyễn Văn Quán cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Hiện sức khỏe của ông Nguyễn Văn Quán tạm thời ổn định.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Vùng 4 Hải quân ngư dân đảo Song Tử Tây Bắc Cam Ranh Khánh Hòa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Ngày 9/2, tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức chuỗi hoạt động "Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân" với nhiều nội dung ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình quân nhân và nhân dân trên địa bàn.

VOV.VN - Trải qua 17 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/3/2009-19/3/2025), Vùng 2 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

VOV.VN - Đến 19h tối nay (15/3), 100% cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục