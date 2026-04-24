Ông Nguyễn Văn Quán (60 tuổi, quê xã Bình Tân Phú, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền viên tàu cá QNg 95041 TS. Trước đó, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, ông Quán xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe và được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa.

Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân được cứu chữa tại đảo Song Tử Tây cho gia đình

Trước đó, theo các ngư dân đi cùng tàu, ngày 5/4, khi tàu đang đánh bắt hải sản cách phía Bắc đảo Đá Thị (quần đảo Trường Sa) khoảng 4 hải lý, ông Quán đang ăn cơm thì đột ngột bị yếu người, đi lại khó khăn, buồn nôn, nôn thức ăn, tiểu tiện không tự chủ, đau mỏi vùng cổ vai trái; bên trái yếu hơn bên phải. Các triệu chứng sau đó tăng dần. Đến ngày 9/4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh xá đảo Song Tử Tây để có điều kiện theo dõi, điều trị tốt hơn.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân cần theo dõi đột quỵ não cấp, tổn thương dưới vỏ bán cầu não phải, nghi nhồi máu não. Quân y trên đảo đã khẩn trương triển khai các biện pháp sơ cứu, cấp cứu, điều trị ban đầu, giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe, đồng thời đề nghị cấp trên đưa bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tàu KT705 đã tiếp nhận và cơ động đón bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây cập cảng căn cứ Cam Ranh an toàn lúc 8h ngày 24/4. Sau khi vào đất liền, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao ông Nguyễn Văn Quán cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Hiện sức khỏe của ông Nguyễn Văn Quán tạm thời ổn định.