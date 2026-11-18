Những cung đường đèo dốc dựng đứng, sương mù bao phủ quanh năm ở vùng cao Tà Xi Láng, Lào Cai; giữa những bản làng cheo leo của đồng bào dân tộc Mông, âm thanh rộn ràng nhất không chỉ là tiếng khèn, tiếng suối mà còn là tiếng học bài vang lên từ các điểm trường. Đằng sau những con chữ ấy là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên "bám bản", lấy tình yêu nghề làm động lực vượt qua khó khăn.

Những buổi dạy học và việc chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho học sinh đã là một phần lẽ sống suốt 15 năm qua đối với cô giáo Hà Thị Hương, Trường Mầm non Hồng Ngọc.

Những buổi dạy học và việc chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho học sinh đã là một phần lẽ sống suốt 15 năm qua đối với cô giáo Hà Thị Hương, Trường Mầm non Hồng Ngọc.

"Trong những ngày đầu đi lên trên vùng cao dạy, bản thân tôi gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Đường đi lại rất khó khăn, toàn đường đất, vào ngày mưa rồi mùa đông giá rét thì rất trơn trượt. Những ngày mùa đông thì thời tiết rất khắc nghiệt, rét buốt. Khi nhìn thấy các con đi học rất chuyên cần, rất chịu thương, chịu khó đến lớp thì đó là một động lực giúp tôi gắn bó với môi trường trên vùng cao", cô Ngọc chia sẻ.

Cô giáo Hà Thị Hương tâm sự về nghề.

Công tác trong ngành giáo dục 24 năm cũng là ngần ấy năm thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc, Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc bán trú TH&THCS Tà Xi Láng gắn bó với địa bàn vùng cao. Những ngày đầu bám lớp tại các điểm trường lẻ với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn điện, nước sạch và sóng điện thoại chập chờn. Khó khăn khi phần lớn học sinh là người dân tộc Mông chưa nói được tiếng phổ thông, nhiều em phải theo bố mẹ lên nương rẫy.

Thầy cô giáo vùng cao quan tâm đời sống, bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh.

Nhiều buổi thầy cô lặn lội đến từng nếp nhà, lên tận nương để thuyết phục phụ huynh cho con em đi học, giữ vững sỹ số sau mỗi dịp nghỉ lễ tết hoặc mùa vụ. Thầy cô giáo tự tay nấu bữa cơm bán trú đạm bạc, quyên góp áo ấm, sách vở và chăm sóc sức khỏe cho học trò nhỏ. Những điều gần gũi nhất đã làm lớp học trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp.

Thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc chia sẻ: "Điều kiện, hoàn cảnh sống của người dân, đặc biệt là của các em học sinh là điều mà không phải chỉ bản thân tôi mà tất cả các thầy cô giáo đều trăn trở, cũng là động lực coi trường, coi lớp không chỉ là nơi để chúng tôi dạy học mà còn là nơi để chăm sóc, nuôi dưỡng các em".

Bữa ăn của học sinh vùng cao hôm nay.

Tình cảm hồn hậu của phụ huynh và học trò đồng bào Mông đã hun đúc tình yêu nghề cho những người thầy cô. Chia sẻ "trong veo" của học sinh Vàng A Tưởng, Trường PTDT Bán trú TH và THCS Tà Xi Láng là điểm tựa để thầy cô bước qua những mùa đông giá rét, cơn mưa rừng dai dẳng, con đường mòn trơn trượt với vực sâu hun hút qua mỗi mùa khai trường nơi non cao: "Nhà con ở xa, mỗi khi đến trường con đường các thầy quan tâm từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, vì vậy chúng con rất thích đi học".

Em Vàng A Tưởng chia sẻ.

Công việc của những người thầy cô bám bản ở Tà Xi Láng không chỉ là dạy chữ, mà còn là gieo mầm hy vọng, mở ra tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ vùng cao. Đến nay, tỷ lệ chuyên cần của học sinh nơi đây từ trên 97% trở lên; số học sinh xếp loại tốt và xuất sắc hàng năm ở cấp tiểu học là trên 26%; xếp loạt khá và tốt ở cấp THCS trên 23%.

Và hôm nay, Tà Xí Láng có nhiều thanh niên học hết cấp THPT, có những em theo học chuyên nghiệp, trở thành cán bộ xã. Những nỗ lực, sự bề bỉ của thầy cô giáo dành cho miền đất còn nhiều khó khăn này đang đơm hoa, kết trái.