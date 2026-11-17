Tại lễ tuyên dương, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chúc mừng, biểu dương những đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo, sự tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo, nỗ lực của các em học sinh và sự đồng hành của các bậc phụ huynh đã tạo nên nhiều thành quả cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan (giữa) Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP Đà Nẵng trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 2 nhà giáo tiêu biểu

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể

Tại buổi lễ, 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể và 53 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố... Đặc biệt, 2 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm học 2024 - 2025.

Trao giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao Cờ thi đua tặng 5 tập thể

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức trao Giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 tặng 88 thầy giáo, cô giáo. Đây là sự ghi nhận tôn vinh những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nghề và có những đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Đà Nẵng.