Bộ GD&ĐT: Dự án đoạt giải nhất khoa học kỹ thuật không có dấu hiệu đạo văn

Thứ Sáu, 23:38, 10/04/2026
VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định dự án đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn, mà thể hiện sự kế thừa có chọn lọc kết hợp với thực nghiệm và phân tích.

Chiều 10/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về một số thông tin liên quan đến nghi vấn đạo văn của dự án đoạt giải Nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025–2026.

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi xuất hiện ý kiến phản ánh trên mạng xã hội về dự án của học sinh Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình), Bộ đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình xác minh. Ngày 1/4/2026, Sở GD-ĐT Ninh Bình có báo cáo về việc rà soát nội dung phản ánh.

Bộ GD&ĐT cho rằng đề tài của hai học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn

Báo cáo cho thấy Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy đã thực hiện đúng quy trình lựa chọn ý tưởng, phê duyệt kế hoạch và tuyển chọn dự án dự thi theo quy chế; hồ sơ được thẩm định cấp tỉnh và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp quốc gia đầy đủ, hợp lệ.

Ngày 3/4/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 784/QĐ-BGDĐT thành lập Tổ tư vấn đánh giá dự án. Tổ tư vấn gồm 5 chuyên gia trình độ tiến sĩ trở lên từ các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu.

Sau khi nghiên cứu, Tổ tư vấn nhận định: với sự hướng dẫn của giáo viên và nhà khoa học, học sinh có thể thực hiện dự án; các nội dung tổng hợp vật liệu và phân tích kết quả dựa trên các quy trình đã được tối ưu hóa; các phép đo như DTA, XRD, FT-IR phù hợp với kiến thức học sinh được học.

Các thiết bị phục vụ thí nghiệm có tại các cơ sở nghiên cứu trong nước, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu. Việc thực hiện các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch là khả thi.

Kết quả kiểm tra cho thấy không ghi nhận trùng lặp do đạo văn với các công trình đã công bố, độ trùng lặp nằm trong quy định cho phép.

Tổ tư vấn cũng cho rằng đề tài có tính mới tương đối, có tính sáng tạo và giá trị thực tiễn, phù hợp với năng lực học sinh phổ thông. Nhóm nghiên cứu đã chủ động thiết kế thí nghiệm, lựa chọn vật liệu, điều chỉnh quy trình và xây dựng hệ số liệu riêng.

Bộ GD&ĐT khẳng định, tổng thể đề tài không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn mà thể hiện sự kế thừa có chọn lọc, kết hợp với quá trình thực nghiệm và phân tích khoa học, phù hợp mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều điểm mới, siết trách nhiệm trong mô hình 2 cấp

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)năm 2026 có điều chỉnh từ lịch thi, cách tính điểm đến quy trình chấm thi. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp và siết kỷ cương tổ chức kỳ thi được đặt ra cao hơn nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng.

41 đội thi tranh tài ứng dụng AI giải quyết các thách thức thực tiễn của ngành Y
41 đội thi tranh tài ứng dụng AI giải quyết các thách thức thực tiễn của ngành Y

VOV.VN - Hôm nay (10/4), tại Trường ĐH Phenikaa diễn ra lễ khai mạc chương trình HSIL Global Hackathon 2026 – Vietnam Hub.

41 đội thi tranh tài ứng dụng AI giải quyết các thách thức thực tiễn của ngành Y

41 đội thi tranh tài ứng dụng AI giải quyết các thách thức thực tiễn của ngành Y

VOV.VN - Hôm nay (10/4), tại Trường ĐH Phenikaa diễn ra lễ khai mạc chương trình HSIL Global Hackathon 2026 – Vietnam Hub.

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính quy mô rộng ngay từ tháng 4
Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính quy mô rộng ngay từ tháng 4

VOV.VN - Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4–5/2026, trong khi kỳ thi năm nay tiếp tục giữ ổn định như năm trước.

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính quy mô rộng ngay từ tháng 4

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính quy mô rộng ngay từ tháng 4

VOV.VN - Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4–5/2026, trong khi kỳ thi năm nay tiếp tục giữ ổn định như năm trước.

Hôm nay lần đầu Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến
Hôm nay lần đầu Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến

VOV.VN - Từ ngày 10/4, học sinh Hà Nội chính thức đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến, với nhiều điểm mới đáng chú ý như theo dõi nguyện vọng theo thời gian thực, cảnh báo khoảng cách di chuyển và đặc biệt là được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn trước hạn chót 17/4.

Hôm nay lần đầu Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến

Hôm nay lần đầu Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến

VOV.VN - Từ ngày 10/4, học sinh Hà Nội chính thức đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến, với nhiều điểm mới đáng chú ý như theo dõi nguyện vọng theo thời gian thực, cảnh báo khoảng cách di chuyển và đặc biệt là được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn trước hạn chót 17/4.

