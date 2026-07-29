Xác định nguyên nhân sơ bộ vụ đường liên xã ở Quảng Trị sụt lún sâu tới 2m

Vào khoảng 11 giờ ngày 27/7, đoạn đường liên xã dọc bờ kênh qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) bất ngờ bị sụt lún theo phương thẳng đứng. Khu vực sụt lún kéo dài khoảng 50m, có độ sâu từ 0,5m-2m, nhiều tiếng rạn nứt kèm những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ mặt đường. Tại hiện trường, một nửa mặt đường đã sụt lún, để lộ các lớp đất đá bên dưới, tạo thành hố sâu sát mép kênh. Đáng lo ngại, nhiều vết nứt vẫn tiếp tục xuất hiện dọc mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún lan rộng.

Sự cố sụt lún nền đường sâu từ 0,5m- 2m, kéo dài 50m

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, rào chắn và yêu cầu các phương tiện không lưu thông qua đoạn đường này nhằm bảo đảm an toàn. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sụt lún tại khu vực này. Đường liên xã qua thôn Thạch Tân được xây dựng từ nhiều năm trước, lần nâng cấp, thảm nhựa gần nhất vào năm 2022. Sự cố sụt lún đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu khu vực tiếp tục sạt lở.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy đánh giá sơ bộ, hiện tượng công trình sụt mạnh theo phương thẳng đứng, đột ngột trong thời gian ngắn, xung quanh chân kè có khối bùn nhão trào ngược lên mặt đất, vết nứt hình vòng cung ôm lấy tâm lún. Nguyên nhân ban đầu nghi do vỡ túi bùn dưới chân công trình dẫn đến lún sụt nền, mặt đường và đoạn kè tại vị trí xảy ra sự cố. Trước thực trạng trên, UBND xã Lệ Thủy đã yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thi công việc nạo vét tại vị trí kênh Phú Thọ- Tân Lệ; đồng thời lập rào chắn, tổ chức bảng chỉ dẫn, tín hiệu hai đầu đoạn đường bị sụt lún.

Nền đường bị sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng lưu thông của người dân

Ông Lê Chí Hiếu, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đánh giá theo trực quan ban đầu, có hiện tượng túi bùn bên dưới sau thời gian sử dụng lâu dài thì túi bùn bị “mỏi” dẫn đến vỡ túi bùn, sức nặng của nền đường làm lún sụt xuống. Đơn vị đã báo cáo Sở Xây dựng, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời. Đề xuất các phương án xử lý nhanh để hoàn trả hiện trạng, kịp thông đường đảm bảo dân sinh”.