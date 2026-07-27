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Đường liên xã ở tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị lún sâu hơn nửa mét

Thứ Hai, 19:11, 27/07/2026
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VOV.VN - Đoạn đường liên xã qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) bị sụt lún kéo dài khoảng 50m.

Chiều nay 27/7, UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại đoạn đường liên xã ở thôn Thạch Tân. Đoạn đường này vừa xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

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Đường liên xã bị sụt lún 1 đoạn dài 50m, sâu hơn nửa mét

Sáng cùng ngày, đoạn đường liên xã bất ngờ bị sụt lún theo phương thẳng đứng. Khu vực sụt lún kéo dài khoảng 50m, có độ sâu từ 0,5-1m.

Lực lượng chức năng đang tập trung kiểm tra hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân sụt lún và đánh giá mức độ ảnh hưởng để có phương án khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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