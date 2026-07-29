Điểm sụt lún trên Quốc lộ 24, Quảng Ngãi vẫn chưa được khắc phục dứt điểm

Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông - Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Mùa mưa đang đến gần, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mưa lớn trong các tháng 10 và 11/2025 gây sạt trượt nghiêm trọng tại đoạn Km76+800 - Km77+154 trên Quốc lộ 24. Taluy âm bị sụt trượt, nước ngầm thấm vào nền đường khiến một nửa mặt đường bên trái bị lún, nứt kéo dài khoảng 70m, điểm sâu nhất khoảng 1,5m. Đơn vị quản lý đường đã gia cố tạm bằng cấp phối, thu dọn đất đá, lắp biển cảnh báo, rào chắn và căng dây phản quang để cảnh báo. Hiện mặt đường tại vị trí sụt lún chỉ rộng chưa đầy 4m nên các phương tiện phải luân phiên lưu thông khi gặp xe ngược chiều.

Ta luy âm đoạn Km76+800 - Km77+154 trên Quốc lộ 24 bị sụt lún khiến mặt đường hư hỏng.

Ngày 12/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục hư hỏng, sụt lún nền, mặt đường đoạn Km76+800 - Km77+154 trên Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng. Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2026.

Ông Phạm Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc đầu, tỉnh xem xét áp dụng cơ chế xử lý tình huống khẩn cấp đoạn sạt lở, tuy nhiên sau khi rà soát đã quyết định triển khai theo quy trình đầu tư công nên bị chậm triển khai. Hiện nay, dự án đã lựa chọn nhà thầu, đang bồi thường, rà phá bom mìn và chuẩn bị mặt bằng để khởi công, phấn đấu triển khai thi công trong quý III và hoàn thành trong năm 2026.

"Sau khi có quyết định chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Xây dựng đã hoàn thành bước lập, phê duyệt dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hiện nay, các đơn vị đang phối hợp với địa phương triển khai phương án bồi thường, rà phá bom mìn để sớm thi công. Chúng tôi phấn đấu khởi công trong quý III và hoàn thành khắc phục điểm sạt lở trong năm 2026", ông Phạm Việt Hà cho biết thêm.