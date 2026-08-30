Xác minh clip nhóm khách nữ hành hung nam tài xế taxi ở Quảng Ninh

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, cho biết Công an phường đang xác minh clip một nam tài xế taxi bị nhóm khách nữ và người đàn ông hành hung ngay trên xe, xảy ra trên địa bàn.

Công an đang xác minh sự việc nam tài xế bị đánh hội đồng được cho xảy ra khoảng 2h ngày 30/8 tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh cắt từ video)

Theo thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 30/8, sau khi nhóm khách nữ và người đàn ông đi cùng rời một quán bar.

Đoạn video được cho là ghi từ camera hành trình trên taxi cho thấy, nhóm phụ nữ và nam tài xế xảy ra tranh cãi ngay trên xe. Người đàn ông ngồi phía sau taxi có hành động túm tóc nam tài xế taxi giật ngược, có cô gái còn dùng dép để hành hung tài xế. Tiếng cãi vã, chửi bới cũng được camera ghi lại.

Nhiều người cho biết, nhóm khách 6 người muốn cùng lên một chiếc taxi 4 chỗ, nhưng tài xế không đồng ý chở quá số người. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó nhóm khách nữ có hành động hành hung tài xế. Đây là thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Sau sự việc trên, một đoạn video khác cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nhóm người xuất hiện tại khu vực trước một quán bar. Tại đây, một số người tiếp tục xảy ra tranh cãi, kéo đẩy và giằng co. Một số người có mặt tại hiện trường đã tiến đến can ngăn.

Các đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều tài khoản, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xử lý nghiêm nếu xác định có hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Móng Cái 1 đang xác minh clip, những người liên quan, làm rõ nguyên nhân và toàn bộ diễn biến vụ việc.