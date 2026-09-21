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Xác minh clip 'thầy trò Đường Tăng' trong phim Tây Du Ký trên làn xe ô tô ở TP.HCM

Thứ Hai, 09:33, 21/09/2026
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Nhóm 4 người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký, trong đó Đường Tăng cưỡi ngựa, di chuyển vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phan Văn Khải, TPHCM. Cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký di chuyển vào làn đường dành cho ô tô, gây mất an toàn giao thông.

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Nhóm người hóa trang các nhân vật trong phim Tây Du Ký di chuyển vào làn đường dành cho ô tô, gây mất an toàn giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TPHCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy nhóm 4 người hóa trang thành Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới và Đường Tăng. Trong đó, người đóng vai Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, 3 người còn lại đi bộ trên làn đường dành cho xe container, ô tô tải theo hướng từ Tây Ninh đi TPHCM.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường khá đông. Một số tài xế xe tải, xe đầu kéo phải chủ động giảm tốc độ, điều khiển phương tiện tránh nhóm người để đảm bảo an toàn.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhận nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc cưỡi ngựa, đi bộ vào làn đường dành cho xe cơ giới, trong điều kiện phương tiện lưu thông đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

 
Nguyễn Tiến/Báo Tiền Phong
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