Xác minh clip trưởng công an phường say rượu, có hành vi không phù hợp

Bến Tre hạ 2 cấp hàm đối với đại úy công an “đá“ vào người say rượu.

VOV.VN - Công an tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định về việc kỷ luật cán bộ. Theo đó, công an tỉnh Bến Tre giáng cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy, do vi phạm quy định của ngành trong thực thi công vụ.