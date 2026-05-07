Xác minh người phụ nữ bỏ đi sau va chạm giao thông tại TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 6/5/2026, trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô.

Đáng chú ý, sau khi va chạm xảy ra, người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade đã không dừng lại để phối hợp xử lý vụ việc hay hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh người phụ nữ rời đi sau va chạm giao thông

Toàn bộ sự việc được người nhà nạn nhân chia sẻ mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Phú Giáo đã chủ động vào cuộc, khẩn trương triển khai lực lượng xác minh và truy tìm phương tiện có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện trên là bà L.T.M.T (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Giáo, TP.HCM). Phương tiện liên quan là xe máy Honda Air Blade mang biển kiểm soát 61F1-542.XX.

Công an mời bà T lên làm việc

Hiện, cơ quan Công an đang mời bà T. về trụ sở làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như hành vi rời bỏ hiện trường. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.