Xác minh người phụ nữ bỏ đi sau va chạm giao thông tại TP.HCM

Thứ Năm, 16:40, 07/05/2026
VOV.VN - Ngày 7/5, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc một người phụ nữ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 6/5/2026, trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô.

Đáng chú ý, sau khi va chạm xảy ra, người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade đã không dừng lại để phối hợp xử lý vụ việc hay hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

xac minh nguoi phu nu bo di sau va cham giao thong tai tp.hcm hinh anh 1
Hình ảnh người phụ nữ rời đi sau va chạm giao thông 

Toàn bộ sự việc được người nhà nạn nhân chia sẻ mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Phú Giáo đã chủ động vào cuộc, khẩn trương triển khai lực lượng xác minh và truy tìm phương tiện có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện trên là bà L.T.M.T (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Giáo, TP.HCM). Phương tiện liên quan là xe máy Honda Air Blade mang biển kiểm soát 61F1-542.XX.

xac minh nguoi phu nu bo di sau va cham giao thong tai tp.hcm hinh anh 2
Công an mời bà T lên làm việc 

Hiện, cơ quan Công an đang mời bà T. về trụ sở làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như hành vi rời bỏ hiện trường. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người can ngăn sau va chạm giao thông ở TP.HCM

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, trú tại phường Đông Hòa, TP.HCM- trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xác minh video học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông ở Tây Ninh

Công an phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, điều tra vụ việc học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông. Đoạn video ghi lại cảnh nam sinh bị đánh ngã, đá nhiều lần lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Cụ ông 76 tuổi tử vong sau va chạm với ô tô của người nước ngoài ở Tây Ninh

VOV.VN - Rạng sáng 9/1, trong lúc đẩy xe rùa băng qua đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ), một cụ ông 76 tuổi không may va chạm với ô tô 7 chỗ do người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc điều khiển, dẫn đến tử vong. 

