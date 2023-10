Xác minh thông tin xe Lexus bị kê biên ở Nghệ An lại xuất hiện tại Hà Nội

Ngày 18/10, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đang xác minh thông tin nghi vấn chiếc xe hiệu Lexus liên quan đến một vụ án, đã được kê biên nhưng vẫn xuất hiện tại Hà Nội.

Chiếc xe sang Lexus đã bị kê biên trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An được cho là đã xuất hiện tại Hà Nội.

Theo đó, hiện tại hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An chuyển sang tòa án để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin trên, đơn vị này đang cho kiểm tra, xác minh lại.

Trước đó, tháng 6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.T.Q (SN 1993, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. N.T.Q được cho tại ngoại vì bị can đang nuôi con nhỏ.

Để bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, cơ quan điều tra cũng đã kê biên tài sản đối với 3 thửa đất tại thành phố Vinh và 1 thửa đất tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, 1 xe ô tô Lexus BKS 37A-862.26 do N.T.Q đứng tên, sở hữu.

Mặc dù vụ án chưa được đưa ra xét xử, tuy nhiên, thời gian gần đây chiếc xe hạng sang Lexus BKS 37A-862.26 được cho là đã xuất hiện tại Hà Nội.

N.T.Q, đã dùng chiêu trò kêu gọi góp vốn buôn bán bất động sản, lấy tiền người sau trả cho người trước. N.T.Q được cho là đã lừa đảo nhiều người hàng chục tỷ đồng.