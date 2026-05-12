Xây dựng 20 mô hình quần chúng bảo đảm trật tự giao thông tại Bắc Ninh

Trong 2 tháng (từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4/2026), 6 đội cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh), gồm 4 đội đường bộ, 2 đội đường thủy đã phối hợp xây dựng, đưa vào hoạt động 20 mô hình quần chúng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, riêng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 xây dựng được 9 mô hình. Các mô hình được triển khai đa dạng, phù hợp đặc điểm từng địa bàn, ngành nghề và nhóm đối tượng tham gia giao thông.

Nhiều mô hình gắn với doanh nghiệp, trường học, tuyến vận tải, bước đầu tạo hiệu ứng tích cực như: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại Samsung” ở xã Yên Phong; “An toàn trên từng vòng quay - đúng hẹn từng công trình” tại phường Thuận Thành; “Thanh xuân an toàn - tương lai rạng rỡ” tại xã Sơn Động; “Cổng xưởng không ghế trống” tại xã Hiệp Hòa; “Bích Thủy - mỗi chuyến xe là một hành trình an toàn” trên tuyến quốc lộ 1A...

Khoảng 200 chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành sau lễ ra mắt mô hình "Phường Bắc Giang an toàn giao thông". Ảnh: Báo Bắc Ninh

Cùng với Phòng Cảnh sát giao thông, nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng xây dựng, đưa các mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an toàn giao thông vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả.

Việc xây dựng các mô hình nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho công nhân, lái xe, học sinh và người dân; phát huy vai trò tự quản, tự phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn trong doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và trên các tuyến đường.

Bắc Ninh xây dựng 20 mô hình quần chúng bảo đảm trật tự giao thông. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh), trong quá trình thực hiện, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm các mô hình hoạt động nghiêm túc, hiệu quả thực chất.

Thông qua các mô hình, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên địa bàn tỉnh.