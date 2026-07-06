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Xe 7 chỗ lật sau va chạm xe ben, 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Thứ Hai, 09:57, 06/07/2026
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VOV.VN - Sáng 6/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Phước Hòa, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng cùng ngày. Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ chở theo khoảng 6 người đang lưu thông đến đoạn giao giữa đường Tạo Lực và đường ĐH.507 (thuộc địa bàn xã Phước Hòa) thì xảy ra va chạm mạnh với một chiếc xe ben.

xe 7 cho lat sau va cham xe ben, 1 nguoi tu vong, nhieu nguoi bi thuong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: CS)

Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô 7 chỗ bị lật phơi bụng, các hành khách bên trong mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh đã lập tức hô hoán, cùng nhau phá cửa giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

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Xe cứu thương có mặt tại hiện trường (ảnh: CS)

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, những người còn lại trên xe may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phước Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài (ảnh: CS)
Video cảnh người dân giải cứu các nạn nhân 
Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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