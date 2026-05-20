Lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, người đàn ông đang đi bộ bị vùi tử vong

Tối 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ lật xe tải chở cát làm một người tử vong xảy ra tại xã Ea Phê.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, ô tô tải chở cát chạy trên tuyến đường qua khu vực gần đập Krông Buk Hạ. Khi đến đoạn cua thuộc buôn Puăn B, xe bị lật nghiêng về bên phải. Lúc này hàng chục khối cát trên thùng xe đổ ập xuống đường, vùi lấp người đàn ông đang đi bộ.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đào bới cát để cứu nạn nhân. Sau khoảng 20 phút, người đàn ông được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Hiện trường người đàn ông bị cát trên xe tải vùi lấp.

Tại hiện trường, cabin xe tải lật trước cổng một nhà dân, kính chắn gió vỡ nát. Cát tràn vào sân, vùi lấp hai xe máy. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt.

Theo nhân chứng, nạn nhân 26 tuổi, đang trên đường đi đổi bình nước uống về nhà thì không may gặp nạn. Người này có hoàn cảnh khó khăn, là cha của hai con nhỏ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hai tháng trước, tại Phú Thọ cũng xảy ra vụ xe tải chở đất lật, đè bẹp ô tô con và xe máy khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, sáng 26/3, xe tải chở đất chạy trên Quốc lộ 12B theo hướng Lạc Sơn - Đại Đồng. Khi đến khúc cua gần cầu Lâm Hóa, xã Lạc Sơn, xe tải bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều rồi lật nghiêng, ép ô tô 4 chỗ và xe máy vào sát tường nhà dân. Đất trên thùng xe tràn xuống, vùi lấp cả hai phương tiện.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân sử dụng máy múc, xẻng đào bới tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9h30, thi thể tài xế ô tô 40 tuổi và người phụ nữ đi xe máy 47 tuổi (cùng trú tại xã Đại Đồng) được đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, xe tải lật chắn sát mép đường, bên dưới là ô tô con và xe máy bị biến dạng, phủ kín đất đá. Vụ việc khiến Quốc lộ 12B ùn tắc kéo dài nhiều km.