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Xe khách lật sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 1 người tử vong

Thứ Bảy, 21:23, 04/07/2026
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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng), khiến nhiều người bị thương, 1 người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 4/7, tại Km85+600 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng Hải Phòng đi Hà Nội, thuộc địa phận xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Xe ô tô khách loại 30 chỗ 34F-011.xx do anh N.V.A (trú tại thôn Nghĩa Hy, xã Gia Phúc, Hải Phòng) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô 30B-020.xx do anh Đ.M.H.N (sinh năm 1997, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) điều khiển.

xe khach lat sau va cham tren cao toc ha noi - hai phong, 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào trưa 4/7

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô 30B-020.xx bị mất lái, đâm vào phía sau xe khách. Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, lao vào dải phân cách giữa đường rồi lật ngang trên mặt đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý tuyến cao tốc có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo ghi nhận đến cuối giờ chiều 4/7, vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; 1 người tử vong. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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