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Xe container bốc cháy dữ dội trên đại lộ Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM

Thứ Năm, 10:33, 02/07/2026
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VOV.VN - Sáng 2/7, Công an phường Bình Đông phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy đầu xe container khi đang di chuyển tại đại lộ Nguyễn Văn Linh.

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Đầu xe bốc cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 cùng ngày, xe container mang biển số 51C-95871 đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về Quốc lộ 1A. Khi đang đi đến khu vực địa bàn phường Bình Đông (Quận 8 cũ, TP.HCM), tài xế bất ngờ phát hiện xe có mùi khét và khói bốc lên.

Ngay lập tức, người này đã dừng xe lại và lấy dùng bình chữa cháy mini trên xe ra dập lửa. Người dân xung quanh khu vực cũng nhanh chóng dùng bình chữa cháy hỗ trợ. Tuy nhiên, ngọn lửa tại đầu xe vẫn bốc cao và bùng phát mạnh hơn.

Clip xe container bốc cháy trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Đông và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứ hộ Khu vực 20 - Công an TP.HCM đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiếp cận đám cháy và thực hiện phương án cứu hỏa. Một lúc sau, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ việc khiến các phương tiện đi đường phải dừng lại và gây ách tắc cục bộ tại khu vực này. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Hoàng Minh-CTV Lan Anh/VOV-TP.HCM
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