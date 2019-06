Xe container gặp sự cố, quốc lộ 4D đi Sa Pa bị ùn tắc kéo dài

Khoảng 8h30 ngày 21/6, xe đầu kéo BKS 15C-195.66 kéo theo rơ moóc BKS 15R-117.84 di chuyển trên quốc lộ 4D theo hướng từ thành phố Lào Cai đi khu du lịch Sa Pa, khi đang lên đèo tới vị trí Km129+400 thuộc địa phận xã Cốc San (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bỗng gặp sự cố không thể tiếp tục di chuyển, cản trở lòng đường gây ách tắc giao thông.



Cảnh ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 4D đi Sa Pa

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát lập tức có mặt, từng bước huy động nhân lực mở rộng lối đi trên mặt rãnh ven đường; điều động phương tiện giải phóng xe đầu kéo gặp sự cố ra khỏi hiện trường; đồng thời giải tỏa, phân luồng giao thông giảm thiểu ùn tắc.

Vị trí xe hư hỏng tại Km129+400 thuộc địa phận xã Cốc San (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Theo Trung tá Phạm Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Tuần tra số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Lào Cai, do địa hình đèo dốc hiểm trở, lòng đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện qua lại quốc lộ đông đúc, cộng với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C nên việc xử lý sự cố gặp rất nhiều khó khăn, có thời điểm ùn ứ kéo dài tới 5 cây số.



Đoàn xe ùn tắc kéo dài.

Dự kiến, đến khoảng 16h cùng ngày, sau nhiều nỗ lực của các lực lượng, quốc lộ 4D đi Sa Pa đã thông suốt 2 chiều trở lại.

