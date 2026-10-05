Xe đầu kéo lao qua dải phân cách tông trực diện xe đối diện

Video ghi lại cảnh hai xe đầu kéo đối đầu nhau trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại địa phận phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Vụ va chạm được camera ghi lại cho thấy xe đầu kéo BKS 89H-110.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 89RM-001.xx đã lao qua dải phân cách với tốc độ khá cao, rồi tông trực diện khiến xe ô tô BKS 90C-046.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM-027.xx lật ngửa và đổ vật liệu ra ngã tư.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ va chạm khiến hai xe ô tô hư hỏng nặng, anh L và K bị thương nhẹ. Hiện lực lượng chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Xe con vỡ nát sau cú đâm vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai Đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe con bất ngờ đâm vào phía sau xe đầu kéo chạy cùng chiều, khiến phần đầu xe hư hỏng và một người bị thương.