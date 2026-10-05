Xe đầu kéo lao qua dải phân cách tông trực diện xe đối diện
VOV.VN - Khoảng 9h15 ngày 5/10, tại Km21+600 trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn đối đầu giữa hai xe ô tô đầu kéo.
Vụ va chạm được camera ghi lại cho thấy xe đầu kéo BKS 89H-110.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 89RM-001.xx đã lao qua dải phân cách với tốc độ khá cao, rồi tông trực diện khiến xe ô tô BKS 90C-046.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM-027.xx lật ngửa và đổ vật liệu ra ngã tư.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ va chạm khiến hai xe ô tô hư hỏng nặng, anh L và K bị thương nhẹ. Hiện lực lượng chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.