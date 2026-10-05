Xác nhận ô tô biển xanh va chạm giao thông khiến người đàn ông tử vong ở Hưng Yên

Lãnh đạo UBND xã A Sào, tỉnh Hưng Yên vừa xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 30/9, trên tuyến đường ĐH 76 cũ, đoạn qua thôn Hạ, xã A Sào, xảy ra vụ va chạm giữa ô tô biển kiểm soát 17A-004.xx (biển xanh) và một xe máy.

Chiếc xe tai nạn tại hiện trường

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Danh tính người điều khiển xe máy được xác định là ông N.V.T. (SN 1966, trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên).

Theo dữ liệu đăng kiểm được cung cấp, ô tô biển kiểm soát 17A-004.xx là xe Ford 4 chỗ, sản xuất năm 2026, đăng ký lần đầu ngày 12/2/2026. Chủ phương tiện được xác định là Văn phòng HĐND và UBND xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Liên quan đến sự việc trên, ông Vũ Quang Yên, Chủ tịch UBND xã Đồng Bằng, cho biết ô tô liên quan vụ tai nạn trên là xe của xã Đồng Bằng. Người điều khiển phương tiện là nhân viên hợp đồng của xã. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe đang trên đường từ xã A Sào trở về xã Đồng Bằng.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm và trách nhiệm của các bên liên quan.