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Xe tập lái gây tai nạn giao thông: Tiếng chuông cảnh báo về đào tạo lái xe

Chủ Nhật, 06:05, 04/10/2026
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VOV.VN - Liên tiếp xảy ra tai nạn liên quan đến xe tập lái, trong đó có 2 vụ khiến giáo viên tử vong, học viên bị thương, đặt ra vấn đề về an toàn đào tạo, kỹ năng học viên, chất lượng phương tiện và công tác giám sát.

Xem thêm: Xe tập lái va chạm liên hoàn ở Bắc Ninh, thầy dạy lái xe tử vong

Nhóm PV/VOV.VN
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