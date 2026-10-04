Xe tập lái gây tai nạn giao thông: Tiếng chuông cảnh báo về đào tạo lái xe
Chủ Nhật, 06:05, 04/10/2026
VOV.VN - Liên tiếp xảy ra tai nạn liên quan đến xe tập lái, trong đó có 2 vụ khiến giáo viên tử vong, học viên bị thương, đặt ra vấn đề về an toàn đào tạo, kỹ năng học viên, chất lượng phương tiện và công tác giám sát.
VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực cống thoát nước tại cầu Đắk Tơ, xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai, bị sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã giăng dây khoanh vùng, đồng thời phát lệnh cấm các dòng xe tải, ô tô lưu thông qua đây để bảo vệ tính mạng cho người dân.
VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực cống thoát nước tại cầu Đắk Tơ, xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai, bị sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã giăng dây khoanh vùng, đồng thời phát lệnh cấm các dòng xe tải, ô tô lưu thông qua đây để bảo vệ tính mạng cho người dân.