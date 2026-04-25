中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe khách chở hơn 40 người lật nghiêng khi xuống dốc ở Lào Cai

Thứ Bảy, 10:22, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi xuống dốc trên Tỉnh lộ 155 (Lào Cai), xe khách chở hơn 40 người bất ngờ tông vào cống ven đường rồi lật nghiêng, khiến 2 người bị thương.

Sáng 25/4, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách, khiến 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h05 cùng ngày tại Km7+500 trên Tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San. Đây là khu vực đường miền núi, có độ dốc lớn và nhiều khúc cua liên tiếp.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách vào rạng sáng 25/4.

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 26H-026.71 đi theo hướng Sa Pa về Lào Cai. Trên xe có khoảng 39 hành khách, cùng một lái xe phụ và một phụ xe. Người lái phương tiện được xác định là anh Lò Thành Phúc (SN 1989, trú tại tỉnh Sơn La).

Khi đến đoạn đường xuống dốc, nhiều khúc cua, xe khách mất kiểm soát và va chạm vào phần cống thoát nước bên phải đường theo chiều di chuyển. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lật nghiêng, hư hỏng nhẹ.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó một người bị gãy xương đòn bả vai, một người bị gãy xương sườn.

Nhiều hành khách được đưa ra ngoài sau khi xe bị lật.

Nguyên nhân sơ bộ được cho là do tài xế không quen đường, khi đi qua đoạn dốc dài, nhiều khúc cua đã không kiểm soát tốt tay lái, dẫn tới va chạm.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Viên Minh/VTC News
Tag: lật xe Lào Cai tỉnh lộ tài xế giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong
Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong

VOV.VN - Đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trong cơn mưa lớn, chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lật nhào tại đoạn đường cong khiến thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người khác trọng thương.

Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong

Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai, một thanh niên tử vong

VOV.VN - Đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trong cơn mưa lớn, chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lật nhào tại đoạn đường cong khiến thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người khác trọng thương.

Chủ tịch tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ lật xe khách làm 3 người chết
Chủ tịch tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ lật xe khách làm 3 người chết

VOV.VN - Khoảng 4h30 rạng sáng nay 17/01/2026, tại km 225+150 Quốc lộ 6, thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Chủ tịch tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ lật xe khách làm 3 người chết

Chủ tịch tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ lật xe khách làm 3 người chết

VOV.VN - Khoảng 4h30 rạng sáng nay 17/01/2026, tại km 225+150 Quốc lộ 6, thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong
Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng nay (17/1), tại Km225+148, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong

Lật xe khách ở Sơn La khiến 3 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng nay (17/1), tại Km225+148, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục