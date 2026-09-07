Xe khách thiết kế 22 chỗ, nhưng chở 48 người bị CSGT Phú Thọ xử lý

Khoảng 16h22 ngày 6/9/2026, tại Km105+600 Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Cụm 5, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 50H-723.88 của nhà xe Vân Nam, thuộc HTX Vận tải ô tô Nghĩa Phát.

Xe khách ủa nhà xe Vân Nam, thuộc HTX Vận tải ô tô Nghĩa Phát (Sơn La) chở quá 26 người trên Quốc lộ 32, chủ xe và tài xế đối mặt mức phạt 66,5 triệu.

Phương tiện do Lò Hải Hoàn (SN 1991, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định chiếc xe được thiết kế để chở 22 người nhưng tại thời điểm kiểm tra đang chở 48 người, vượt 26 người so với số người được phép chở.

Ngoài lỗi chở quá số người quy định, lực lượng chức năng còn phát hiện phương tiện có hành khách không có tên trong danh sách theo quy định.

Mức phạt có thể lên tới 66,5 triệu đồng

Với các hành vi vi phạm được phát hiện, Tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với lái xe và chủ doanh nghiệp. Theo lực lượng chức năng, mức phạt đối với lái xe và chủ doanh nghiệp có thể lên tới 66,5 triệu đồng.

Xe khách Vân Nam chở quá số người quy định, mức phạt có thể tới 66,5 triệu đồng

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát 24/7, đồng thời linh hoạt thay đổi thời gian và địa bàn kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Trọng tâm kiểm tra, xử lý là những hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Lực lượng CSGT yêu cầu các doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, đặt an toàn của hành khách và cộng đồng lên hàng đầu.

Phòng CSGT cũng đề nghị người dân chủ động phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của phương tiện kinh doanh vận tải tới lực lượng CSGT để được kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định.