中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe phun nước rửa đường sụt hố trên phố Hà Nội

Thứ Hai, 15:59, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xe phun nước rửa đường bị sụt bánh xuống hố giữa ngã tư Tràng Thi - Quán Sứ (Hà Nội), tài xế phải xả bớt nước để giảm trọng tải phục vụ công tác cứu hộ.

Khoảng 13h ngày 25/5, xe phun nước rửa đường khi đi qua ngã tư Tràng Thi - Quán Sứ (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố tại khu vực đang thi công cống thoát nước, khiến phương tiện mắc kẹt, không thể di chuyển.

xe phun nuoc rua duong sut ho tren pho ha noi hinh anh 1
Bánh trước của xe phun nước rửa đường bị sụt hố.

Theo ghi nhận tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 0,5 m, nằm giữa ngã tư.

Sau sự cố, lực lượng chức năng điều xe cẩu tới hỗ trợ. Tài xế phải xả bớt nước trong bồn để giảm tải trọng, phục vụ công tác cứu hộ.

xe phun nuoc rua duong sut ho tren pho ha noi hinh anh 2
Hiện trường vụ việc.
xe phun nuoc rua duong sut ho tren pho ha noi hinh anh 3
Đến hơn 14h, chiếc xe được cẩu khỏi hố.

Thời gian gần đây, Hà Nội ghi nhận nhiều vụ sụt lún mặt đường tại các khu vực đang thi công công trình. 10 ngày trước, ô tô con đang đi trên đường Quán Sứ (đoạn cổng Bệnh viện K) cũng bị sụt bánh trước xuống hố.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng kết cấu nền, mặt đường trên loạt tuyến đang thi công như Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Quang Trung, Lý Thái Tổ… nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở nhấn mạnh, không để xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng hạ tầng trong quá trình thi công.

Việc hoàn trả mặt đường phải thực hiện theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được triển khai tiếp. Trường hợp gây hư hỏng hạ tầng, nhà thầu phải sửa chữa, khôi phục nguyên trạng.

Các đơn vị thi công phải tăng cường kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường, thực hiện che chắn, rửa xe, phun sương giảm bụi; vật liệu, phế thải phải được che phủ kín, không để phát tán ra môi trường.

Văn Hà/VTC News
Tag: sụt hố xe sụt hố sụt hố giữa đường cứu hộ hà nội ô tô sụt hố
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phú Thọ phong tỏa khu vực sụt lún, di dời hơn chục hộ dân bên bờ sông Thao
Phú Thọ phong tỏa khu vực sụt lún, di dời hơn chục hộ dân bên bờ sông Thao

VOV.VN - Trước nguy cơ mất an toàn do tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại khu Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ và tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phú Thọ phong tỏa khu vực sụt lún, di dời hơn chục hộ dân bên bờ sông Thao

Phú Thọ phong tỏa khu vực sụt lún, di dời hơn chục hộ dân bên bờ sông Thao

VOV.VN - Trước nguy cơ mất an toàn do tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại khu Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ và tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vỉa hè tại Đà Nẵng bất ngờ sụt lún tạo thành hố sâu
Vỉa hè tại Đà Nẵng bất ngờ sụt lún tạo thành hố sâu

VOV.VN - Hôm nay (12/3), trên mạng xã hội lan truyền một clip từ camera an ninh ghi lại cảnh vỉa hè bất ngờ sụp xuống trước một cửa hàng điện nước trên đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. May mắn không ai bị thương.

Vỉa hè tại Đà Nẵng bất ngờ sụt lún tạo thành hố sâu

Vỉa hè tại Đà Nẵng bất ngờ sụt lún tạo thành hố sâu

VOV.VN - Hôm nay (12/3), trên mạng xã hội lan truyền một clip từ camera an ninh ghi lại cảnh vỉa hè bất ngờ sụp xuống trước một cửa hàng điện nước trên đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. May mắn không ai bị thương.

Sụt lún bất ngờ, hai ô tô "tụt" hố tử thần ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng
Sụt lún bất ngờ, hai ô tô "tụt" hố tử thần ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (3/12) trên đường Nguyễn Công Trứ thuộc địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng bất ngờ xảy ra sụt lún một đoạn đường. Vụ việc khiến 2 xe ô tô đang đậu đỗ bị rơi xuống đoạn sụt, không ghi nhận thiệt hại về người.

Sụt lún bất ngờ, hai ô tô "tụt" hố tử thần ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng

Sụt lún bất ngờ, hai ô tô "tụt" hố tử thần ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (3/12) trên đường Nguyễn Công Trứ thuộc địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng bất ngờ xảy ra sụt lún một đoạn đường. Vụ việc khiến 2 xe ô tô đang đậu đỗ bị rơi xuống đoạn sụt, không ghi nhận thiệt hại về người.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục