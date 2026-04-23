Xe tải bất ngờ bị lật vắt ngang cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đoạn qua Nghệ An

Thứ Năm, 18:44, 23/04/2026
VOV.VN - Đang chạy trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đoạn qua tỉnh Nghệ An, một xe tải bất ngờ bị lật, sau đó va chạm với một ô tô con di chuyển theo chiều ngược lại.

Khoảng 15h ngày 23/4, tại Km442+510 trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn qua xã Thần Lĩnh (Nghệ An), xe tải mang BKS 17H-001.xx khi đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam đã bất ngờ mất lái. Khi đi qua cầu Thần Vũ 2, phương tiện bị lật nghiêng và va chạm với ô tô con BKS 30L-440.xx đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa to, mặt đường trơn trượt, khiến việc điều khiển phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu; ô tô con bị hỏng hai lốp bên lái và trầy xước phần thân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT) đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và tổ chức cẩu kéo phương tiện.

Lực lượng chức năng đã phân luồng hướng đi Hà Nội xuống nút giao Nghi Phương; chiều từ Hà Nội đi về được điều tiết xuống nút giao Quốc lộ 7 (Km430) để đảm bảo an toàn giao thông.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: xe tải cao tốc nghệ an diễn châu -bãi vọt.
Tin liên quan

Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường
Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường

VOV.VN - Vụ xe đầu kéo lật đè ô tô và xe máy tại xã Lạc Sơn, Phú Thọ làm 2 người tử vong được xác định nguyên nhân sơ bộ do xe đi không đúng phần đường; tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường

Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường

VOV.VN - Vụ xe đầu kéo lật đè ô tô và xe máy tại xã Lạc Sơn, Phú Thọ làm 2 người tử vong được xác định nguyên nhân sơ bộ do xe đi không đúng phần đường; tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Xe tải chở đất lật đè ô tô con ở xã Lạc Sơn (Phú Thọ), 2 người tử vong
Xe tải chở đất lật đè ô tô con ở xã Lạc Sơn (Phú Thọ), 2 người tử vong

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 26/3 trên đường 12B, xã Lạc Sơn (Phú Thọ) khi xe tải chở đất lật nghiêng, đè trúng ô tô con và xe máy đi ngược chiều, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Xe tải chở đất lật đè ô tô con ở xã Lạc Sơn (Phú Thọ), 2 người tử vong

Xe tải chở đất lật đè ô tô con ở xã Lạc Sơn (Phú Thọ), 2 người tử vong

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 26/3 trên đường 12B, xã Lạc Sơn (Phú Thọ) khi xe tải chở đất lật nghiêng, đè trúng ô tô con và xe máy đi ngược chiều, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Xe tải lật nhào xuống kênh ở Vĩnh Long, tài xế tử vong
Xe tải lật nhào xuống kênh ở Vĩnh Long, tài xế tử vong

VOV.VN - Tối 3/1, UBND xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, một tài xế xe tải ngụ tại địa phương đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe tải lật nhào xuống kênh ở Vĩnh Long, tài xế tử vong

Xe tải lật nhào xuống kênh ở Vĩnh Long, tài xế tử vong

VOV.VN - Tối 3/1, UBND xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, một tài xế xe tải ngụ tại địa phương đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

