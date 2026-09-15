English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe tải va chạm xe máy, 2 học sinh ở Hà Tĩnh tử vong

Thứ Ba, 17:34, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy tại ngã tư giao huyện lộ 102 với đường Hàm Nghi kéo dài, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh khiến 2 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 15/9, xe tải mang BKS 38B-052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài đang được thi công, theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

xe tai va cham xe may, 2 hoc sinh o ha tinh tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy. 

Khi đến khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102, thuộc phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38M1-387.xx, trên xe chở 3 nam học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Vụ va chạm khiến 2 học sinh tử vong; 1 học sinh bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Các nạn nhân đều trú tại xã Thạch Xuân.

xe tai va cham xe may, 2 hoc sinh o ha tinh tu vong hinh anh 2
Sau va chạm xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, một bên phần đầu xe tải bị hư hỏng; xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Hà Huy Tập và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một người tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách trên Quốc lộ 1B
Một người tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách trên Quốc lộ 1B

VOV.VN - Sáng 31/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km6 trên tuyến Quốc lộ 1B (đoạn qua địa bàn xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) khiến một người tử vong tại chỗ.

Một người tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách trên Quốc lộ 1B

Một người tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách trên Quốc lộ 1B

VOV.VN - Sáng 31/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km6 trên tuyến Quốc lộ 1B (đoạn qua địa bàn xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) khiến một người tử vong tại chỗ.

TPHCM: Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải sau va chạm, đôi nam nữ tử vong tại chỗ
TPHCM: Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải sau va chạm, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Lê Văn Khương (phường Thới An, TPHCM) khiến đôi nam nữ tử vong tại chỗ.

TPHCM: Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải sau va chạm, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

TPHCM: Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải sau va chạm, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Lê Văn Khương (phường Thới An, TPHCM) khiến đôi nam nữ tử vong tại chỗ.

Xe tải va chạm xe máy khiến một người tử vong ở Quảng Ngãi
Xe tải va chạm xe máy khiến một người tử vong ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi xe tải va chạm với xe máy khiến làm một người tử vong. Nguyên nhân là xe ô tô tải vượt xe không đảm bảo an toàn.

Xe tải va chạm xe máy khiến một người tử vong ở Quảng Ngãi

Xe tải va chạm xe máy khiến một người tử vong ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi xe tải va chạm với xe máy khiến làm một người tử vong. Nguyên nhân là xe ô tô tải vượt xe không đảm bảo an toàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục