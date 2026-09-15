Xe tải va chạm xe máy, 2 học sinh ở Hà Tĩnh tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 15/9, xe tải mang BKS 38B-052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài đang được thi công, theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy.

Khi đến khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102, thuộc phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38M1-387.xx, trên xe chở 3 nam học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Vụ va chạm khiến 2 học sinh tử vong; 1 học sinh bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Các nạn nhân đều trú tại xã Thạch Xuân.

Sau va chạm xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, một bên phần đầu xe tải bị hư hỏng; xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Hà Huy Tập và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.