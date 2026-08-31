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Một người tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách trên Quốc lộ 1B

Thứ Hai, 15:36, 31/08/2026
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VOV.VN - Sáng 31/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km6 trên tuyến Quốc lộ 1B (đoạn qua địa bàn xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát 29E - 082.XX di chuyển trên Quốc lộ 1B đã xảy ra va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ.

mot nguoi tu vong tai cho sau va cham voi xe khach tren quoc lo 1b hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu hành trình và xác minh danh tính nạn nhân.

Nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

CTV Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
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