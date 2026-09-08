Va chạm xe tải ở Đồng Nai, người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h25 phút cùng ngày. Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 29H-890.95 lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 vào đường Bùi Văn Hòa.

Khi di chuyển đến khu vực vòng xoay Cổng 11, đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp, xe tải xảy ra va chạm với xe máy do chị B.T.H (27 tuổi, ngụ phường Long Hưng) điều khiển, chở theo 3 cháu nhỏ.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chăm sóc bé gái sau khi được sơ, cấp cứu ban đầu

Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường. Chị H. và 2 cháu nhỏ (sinh năm 2020 và 2024) tử vong. Nạn nhân còn lại là một bé gái khoảng 2 tuổi bị thương, được người đi đường nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Đến trưa 8/9, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đơn vị tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng xây xát toàn thân. Do cháu bé không có giấy tờ tùy thân và chưa có người thân đi cùng, bệnh viện chưa thể xác định danh tính.

Các bác sĩ đã nhanh chóng băng bó vết thương, đồng thời chỉ định chụp X-quang và chụp CT sọ não. Kết quả bước đầu chưa ghi nhận tổn thương nặng hay vấn đề bất thường. Hiện, cháu bé đã được chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.