Xem clip tai nạn trước sát hạch lái xe: Đánh mạnh vào ý thức học viên

Thứ Ba, 08:38, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông từ những lỗi chủ quan của người lái, Cục CSGT (Bộ Công an) đang đề xuất một quy định mới: học viên phải xem các clip tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi bước vào kỳ sát hạch lái xe.

Liệu việc “nhìn thẳng vào hậu quả” có giúp người cầm vô-lăng thay đổi hành vi? Và đề xuất này được xây dựng trên những căn cứ nào?

 Phóng viên VOV Giao thông có cuộc đối thoại với Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an).

Ảnh minh họa

PV: Thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đề xuất học viên phải xem các clip tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi sát hạch lái xe được xây dựng dựa trên những cơ sở nào?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Qua việc nghiên cứu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc phải xây dựng ý thức và văn hóa chấp hành phạm luật cho người tham gia giao thông, chúng tôi nhận thấy cần phải triển khai đồng bộ rất nhiều các giải pháp.

Trong đó, việc tăng cường, nâng cao chất lượng, sát hạch để đưa ra các sản phẩm - là những người có giấy phép lái xe điều khiển kể cả xe mô tô và ô tô – họ không chỉ đơn thuần chỉ có kỹ thuật để điều khiển phương tiện, mà cần phải có ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức và kỹ năng để xử lý những tình huống trên đường.

Vì vậy, nằm trong rất nhiều những nội dung mà chúng tôi dự kiến sẽ đưa vào Thông tư thay thế Thông tư về sát hạch hiện nay, Cục Cảnh sát giao thông sẽ đề xuất Bộ Công an các giải pháp để nâng cao chất lượng cho học viên sát hạch để cấp giấy phép lái xe. Bao gồm: bắt buộc học viên phải xem các clip về vụ tai nạn giao thông trên thực tế đã xảy ra bởi vì những clip này sẽ giúp cho người học viên có ý thức, nhận thức về sự nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản đối với việc tham gia giao thông của mình cũng như giữ an toàn cho mọi người xung quanh.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an)

PV: Qua phân tích của Cục CSGT, đâu là những khoảng trống lớn nhất trong quy trình đào tạo và sát hạch lái xe hiện nay, đặc biệt liên quan đến ý thức và kỹ năng xử lý tình huống?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Việc thay đổi về sát hạch lái xe sẽ chống lại các phương pháp học mẹo, thi mẹo. Có chỗ ở trên đường, trên hình, có đánh dấu để cho người ta chỉ mong muốn đi qua để thi đỗ thôi. Bên cạnh đó, có cả việc tham gia đường trường thì còn ít, trong khi học thì rất nhiều nhưng khi sát hạch thì kilomet rất thấp.

Chính vì vậy, chúng ta sẽ phải tập trung vào sát hạch đường trường và chúng tôi cũng sẽ báo cáo để tính tới việc đội ngũ sát hạch viên đường trường không phải chỉ là cảnh sát giao thông, mà sẽ mời những người có khả năng chuyên môn cao, có kinh nghiệm, có đạo đức, thậm chí là cũng có thể mời cả những sát hạch viên của các nước ngoài.

Họ có ưu điểm nghiêm khắc, khắt khe về pháp luật, để mục tiêu cao nhất đó là đưa ra được người có giấy phép lái xe có kỹ năng, kỹ thuật điều khiển phương tiện và có đạo đức tối thiểu, có ý thức khi tham gia đường thông an toàn.

PV: Nếu quy định này được áp dụng, Cục CSGT sẽ triển khai ra sao để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa tránh phản tác dụng?

Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Tất nhiên là trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì sẽ có vấn đề đánh giá tác động xã hội. Và những ý tưởng này cũng sẽ phải lấy ý kiến của người dân, của các đơn vị địa phương để tổng hợp, tạo dựng được các phương án tốt nhất trong tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Còn đối với việc triển khai thì tôi nghĩ là đơn giản hơn. Vì khi chúng ta đã có được lợi thế là hệ thống sát hạch viên. Nếu cần thiết phải mời sát hạch viên thì chỉ cần có quy định của văn bản quy phạm phát luật. 

Chúng ta sẽ đặt ra những tiêu chuẩn về sát hạch viên để từ đấy có những người sát hạch viên công tâm, sát hạch viên chuyên trách, để đưa ra được những học viên có giấy phép lái xe là xứng đáng, đảm bảo hiểu biết, nắm bắt về mặt pháp luật, về giao thông rồi có được kỹ thuật, kỹ năng và đạo đức khi tham gia giao thông.

PV: Xin cảm ơn Đại tá!

Hạ tầng giao thông trở thành “tài sản” hấp dẫn trên thị trường vốn

VOV.VN - Hạ tầng giao thông đang trở thành “tài sản” hấp dẫn trên thị trường vốn khi nhu cầu đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng gặp hạn chế, các doanh nghiệp như HHV đẩy mạnh mô hình PPP++ và tận dụng thị trường chứng khoán để huy động nguồn lực, mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững.

Đặc khu Phú Quý xin tăng phụ cấp, gỡ khó giao thông và y tế
VOV.VN - UBND Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận, vừa kiến nghị nâng phụ cấp khu vực lên mức 0,7 và phụ cấp đặc biệt lên 50% do điều kiện hải đảo biệt lập. Đồng thời, địa phương ủng hộ dự án đầu tư tàu hiện đại 70-80 tỷ đồng để gỡ khó bài toán giao thông và cấp cứu.

Hàng trăm học sinh, giáo viên nhận giải Hội thi An toàn giao thông năm 2025-2026
VOV.VN - Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và UBATGTQG tổ chức Lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2025 – 2026 dành cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

Xử lý xe khách bị tước kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông
VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế vừa xử lý một xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

