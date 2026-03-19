Xử lý xe khách bị tước kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

Lúc 11 giờ 7 phút ngày 17/3, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phát hiện xe khách biển kiểm soát 36H-170.62 đang lưu thông trên đường Hùng Vương nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tài xế là ông Nguyễn Trọng Hà, sinh năm 1972, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Xe khách bị tước kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

Trước đó, vào ngày 10/3, phương tiện này đã bị Cục Cảnh sát Giao thông xử phạt và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng. Nguyên nhân do xe kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế đã lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật.