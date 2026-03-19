中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý xe khách bị tước kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

Thứ Năm, 05:39, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế vừa xử lý một xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật.

Lúc 11 giờ 7 phút ngày 17/3, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phát hiện xe khách biển kiểm soát 36H-170.62 đang lưu thông trên đường Hùng Vương nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tài xế là ông Nguyễn Trọng Hà, sinh năm 1972, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Xe khách bị tước kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

Trước đó, vào ngày 10/3, phương tiện này đã bị Cục Cảnh sát Giao thông xử phạt và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng. Nguyên nhân do xe kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế đã lập biên bản, xử lý xe vi phạm

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế đã lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Kiểm định nhưng vẫn lưu thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế
VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

Một học sinh tử vong do đuối nước trên sông Hương, Huế
VOV.VN - Một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Huế làm một nam học sinh tử vong.

Huế nâng cao hiệu quả giáo dục di sản gắn với trải nghiệm thực tế cho học sinh
VOV.VN - Chiều 16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục