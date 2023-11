Xơ gan phát triển âm thầm, nhiều người tử vong sớm

Có biểu hiện ngứa khắp người, rồi tự khỏi trong suốt 9 năm, nhưng bà Phạm Vân Thanh, gần 60 tuổi ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chủ quan, không đi khám chuyên khoa gan mật. Đến khi chướng bụng, phát hiện tràn dịch ổ bụng do xơ gan thì đã ở giai đoạn muộn.

Những bệnh lý xơ gan, ung thư gan thường phát triển âm thầm, không có biểu hiện gì đáng kể (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Bà Thanh cho biết: “Lúc bấy giờ sức khoẻ của tôi sa sút, bệnh càng nặng dần. Các bác sĩ đã tích cực điều trị nhưng phương án cuối cùng là phải ghép gan. Hiện tôi đã ghép gan được 6 năm và phải uống thuốc chống thải ghép cả đời”

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan rất cao. Hiện có khoảng 10 triệu người mắc viêm gan virus B và khoảng 1 triệu trường hợp mắc viêm gan virus C. Đây là những nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan. Theo Tiến sĩ Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm tiêu hóa, gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân phát hiện muộn, gây khó khăn cho điều trị, chi phí tốn kém và không thể áp dụng được phương pháp cuối cùng là ghép gan.

“Hiện nay các bệnh gan mạn tính đa phần do 2 nguyên nhân chính là viêm gan virus B, viêm gan B phối hợp với uống nhiều rượu, viêm gân virus C. Bên cạnh đó có viêm gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan nhiễm mỡ không do rượu… Hiện nay có các phương tiện hiện đại giúp chẩn đoán sớm. Chúng ta cần đi khám định kỳ tại các Trung tâm tiêu hóa, gan mật để được xét nghiệm, phát hiện bệnh sớm…”-Tiến sĩ Long nói.