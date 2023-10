Những thức uống đơn giản tại nhà cho bệnh gan nhiễm mỡ

Thế nào là tình trạng gan nhiễm mỡ?

Gan nhiễm mỡ là tình trạng chất béo tích tụ quá mức cản trở hoạt động bình thường của gan và làm chậm quá trình sản xuất insulin hoặc mật. Trong những trường hợp nghiêm trọng, gan bị sẹo vĩnh viễn và cuối cùng là suy gan, dẫn đến tình trạng tử vong và không thể hồi phục được gọi là xơ gan.

Gan nhiễm mỡ có 2 loại là gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu. Gan nhiễm mỡ do rượu là do uống quá nhiều rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu không liên quan đến việc sử dụng rượu mà do ăn nhiều chất béo, carbs tinh chế hoặc thiếu hoạt động thể chất.

Một số tình trạng sức khỏe có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm béo phì, tiểu đường tuýp 2, rối loạn lipid máu và tăng huyết áp. Điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống là cách hiệu quả nhất để kiểm soát tình trạng này.

Theo chuyên gia sức khỏe, gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu có thể được chữa lành hiệu quả bằng cách tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống kỷ luật. Ngoài ra, có một số biện pháp tự nhiên đơn giản điều trị gan nhiễm mỡ sau đây, cùng với thuốc và chế độ ăn uống, có thể mang lại kết quả tích cực, cải thiện chức năng gan và tối ưu hóa sức khỏe tổng thể.

Cách khắc phục tại nhà cho bệnh gan nhiễm mỡ

Giấm táo

Giấm táo (ACV) là một phương thuốc tự nhiên chắc chắn để chữa lành gan nhiễm mỡ. Hoạt động giải độc đáng kinh ngạc của ACV có tác dụng loại bỏ các độc tố có hại khỏi gan gây cản trở các chức năng bình thường của gan. Các nghiên cứu tiết lộ rằng việc sử dụng ACV thường xuyên sẽ thúc đẩy giảm cân, giảm mức cholesterol, giảm viêm và nâng cao sức khỏe tổng thể của gan.

Để sử dụng giấm táo, bạn dùng một cốc nước ấm, thêm 1 thìa giấm táo và uống thường xuyên vào buổi sáng khi bụng đói trong ít nhất hai tháng để thấy sự khác biệt.

Chanh vàng

Nước chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại tế bào gan và cải thiện sức khỏe gan. Bên cạnh đó, đặc tính bảo vệ gan tự nhiên của chanh còn có tác động tích cực đến gan nhiễm mỡ do rượu gây ra bằng cách làm giảm nồng độ lipid.

Nghệ

Loại gia vị chủ yếu này có thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng và các đặc tính trị liệu có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Được bổ sung một lượng lớn hợp chất hoạt tính sinh học curcumin, nghệ sẽ bảo vệ các tế bào gan khỏi tình trạng gan nhiễm mỡ khi dùng đúng liều lượng. Trong khi các hoạt động chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ của chất curcumin làm giảm viêm tế bào gan và ngăn ngừa stress oxy hóa bằng cách chống lại tổn thương gốc tự do

Việc bạn cần làm là đun sôi một cốc nước, thêm một nhúm bột nghệ và một thìa nước cốt chanh, dùng thức uống này khi bụng đói hàng ngày.

Trà xanh

Thức uống giải khát này chứa một lượng lớn catechin có đặc tính chống oxy hóa mạnh giúp tối ưu hóa chức năng gan và ngăn ngừa tích tụ mỡ. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn lượng chất béo được lưu trữ trong gan, đốt cháy chất béo và kích hoạt quá trình trao đổi chất. Uống 2 đến 3 tách trà xanh thường xuyên giúp phục hồi sức khỏe gan và ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.

Quả lý gai

Quả lý gai là một trong những phương thuốc để điều trị gan nhiễm mỡ. Vốn giàu vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh, loại quả này giúp loại bỏ độc tố khỏi gan và bảo vệ gan khỏi bị tổn thương thêm. Ngoài ra, chất dinh dưỡng thực vật quercetin làm giảm căng thẳng oxy hóa trên tế bào gan, đốt cháy tế bào mỡ, cải thiện quá trình tiêu hóa và bảo vệ gan khỏi gan nhiễm mỡ do rượu gây ra.

Bạn hãy cắt quả lý gai thành từng miếng nhỏ rồi xay với một ít nước rồi lọc lấy nước cốt. Pha loãng nước ép này với một cốc nước ấm và uống thức uống giải độc này hàng ngày để tăng cường sức khỏe gan của bạn.