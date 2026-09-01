Xôn xao clip nghi thức Đội kiểu "cà thọt" ở Nghệ An, chính quyền xã nói gì?

Hôm qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại phần thi duyệt nghi thức Đội của một xóm ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trong khuôn khổ các hoạt động của thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thi duyệt nghi thức Đội tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh cắt từ video).

Clip đăng tải đã nhận hàng trăm bình luận trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng một số động tác đi đều của đội viên chưa đúng quy định. Thậm chí có bình luận cho rằng, “đội hình hùng hậu nhưng giậm đều hơi cà thọt…”; “rõ nhất là bạn đi đầu trong video”.

Sáng nay (1/9), ông Hoàng Ngọc Hiệp, Bí thư Đoàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi clip ghi lại phần duyệt nghi thức Đội của một xóm được đăng tải trên mạng xã hội, địa phương đã ghi nhận các góp ý liên quan đến kỹ thuật thực hiện của các đội viên.

Theo ông Hiệp, về tổng thể, các đội hình tham gia nghi thức Đội năm nay cơ bản thực hiện các động tác bình thường, không phải toàn bộ đội hình đều mắc lỗi. Hiện tượng được phản ánh trên mạng xã hội là một số đội viên đi một chân cao, một chân thấp, dẫn đến động tác chưa đồng đều.

“Ngày 31/8, sau khi phát hiện lỗi trên sân, tôi đã trực tiếp yêu cầu các Bí thư Chi đoàn xóm nhắc nhở, đôn đốc các cháu cố gắng thực hiện động tác đều hơn”, ông Hiệp cho biết.

Theo Bí thư Đoàn xã Diễn Châu, năm nay lực lượng tham gia có nhiều đội viên còn nhỏ, trong đó có các em học sinh lớp 2, lớp 3. Khả năng tập trung và thể lực của các em chưa đồng đều. Các lỗi về động tác hành tiến chủ yếu xuất hiện ở một số hàng phía sau, nơi có nhiều đội viên nhỏ tuổi.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Đào Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, cho biết hoạt động duyệt nghi thức Đội diễn ra từ ngày 30/8 đến hết ngày 1/9, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân các xóm sau sáp nhập.

Năm nay, toàn xã có 24 đội tham gia, mỗi đội từ 200 đến hơn 400 đội viên, thu hút hàng vạn người dân đến sân vận động xã theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí sôi động chưa từng có. "Các ý kiến phản ánh về kỹ thuật thực hiện Nghi thức Đội của các em đội viên, chúng tôi nghiêm túc tiếp thu", ông Đào Hồng Thanh cho biết.

Đầu tháng 8 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền một số clip ghi lại hình ảnh các đội viên bước đều một chân cao, một chân thấp, giật cục, "cà thọt", lắc hông không đúng nghi thức Đội tại Thanh Hóa. Những hình ảnh này tạo nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Ngay sau đó, Hội đồng Đội Trung ương đã có công văn yêu cầu Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chấn chỉnh và thống nhất thực hiện nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thống nhất các nội dung theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2015. Các đơn vị được yêu cầu không tự ý thay đổi, bổ sung, lược bỏ hoặc biến tấu các động tác, khẩu lệnh, đội hình, đội ngũ và nghi lễ dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố phải rà soát việc thực hiện nghi thức Đội tại các liên đội trên địa bàn, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện chưa đúng quy định. Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về nghi thức Đội cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Đội và đội ngũ huấn luyện viên các cấp.